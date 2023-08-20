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Командующий Воздушных сил ВСУ: Американский истребитель F-16 был в Украине

  • 20.08.2023, 5:07
Командующий Воздушных сил ВСУ: Американский истребитель F-16 был в Украине

Он садился на аэродромах.

Американский истребитель F-16, обучение на котором уже начали украинские пилоты, садился на аэродромах Украины. Об этом 19 августа сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

- Самолет F-16 был в Украине, он садился на наших аэродромах. Мы проводили совместные учения с пилотами F-16 и у нас есть опыт эксплуатации соответственно самолета F-16. Я думаю, это существенно, – рассказал Олещук.

Он опроверг манипуляции, что у истребителя якобы слабая передняя стойка, и он не сможет садиться на аэродроме. Командующий ВС ВСУ рассказал, что соответствующий вопрос он задал во время визита в Швецию профессиональному пилоту Gripen, у которого такая же стойка, как и на F-16.

- На что получил ответ, что она достаточно мощная, достаточно устойчивая и не будет проблем, чтобы этот самолет, как и F-16 садился и взлетал на вашем аэродроме, – подчеркнул Олещук.

Он отметил, что Украина занимается подготовкой взлетно-посадочных полос перед передачей ей F-16.

- Проводим соответствующую реконструкцию, улучшаем покрытие... инфраструктуру аэродрома, строим новые защитные сооружения. И я думаю, что с момента приобретения Украиной самолетов, мы сможем их принять в Украине, – резюмировал Олещук.

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