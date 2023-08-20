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Атака дронов на Москву: закрыты аэропорты «Внуково» и «Домодево»

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  • 20.08.2023, 8:07
  • 11,074
Атака дронов на Москву: закрыты аэропорты «Внуково» и «Домодево»

БПЛА залетели с южного направления.

Российскую столицу сегодня ночью снова атаковали беспилотники, передает ВВС.

Атака якобы «была пресечена средствами противовоздушной обороны», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу», — сообщается в телеграм-канале Собянина.

В сообщении не уточняется, где именно был «сбит» беспилотник.

Также этой ночью из-за атаки дронов перестали принимать рейсы московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово».

В аэропортах «Домодедово» и «Внуково» был введен план «Ковер». Десятки рейсов на вылет и на прилет временно задержаны.

Одна часть самолетов все еще кружит в небе, другая — уходит на запасной аэропорт.

План «Ковер» вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты.

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