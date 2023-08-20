Удар по авиабазе под Новгородом: аналитики раскрыли масштабы потерь РФ 1 20.08.2023, 8:27

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В «Сольцах» базировалось дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3.

В результате удара по российской авиабазе в Новгородской области, где базировались дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3, и возникшего на объекте пожара могли получить повреждения как минимум два стратегических самолета.

Об этом сообщали аналитики Института изучения войны (ISW).

Российские источники утверждают, что 19 августа украинские силы нанесли удар БПЛА по авиабазе «Сольцы» в Новгородской области, и повредили стратегический самолет.

На геолокационных снимках, опубликованных 19 августа, виден дым, поднимающийся над этой авиабазой.

Минобороны РФ и другие российские источники утверждали, якобы был сбит из стрелкового оружия украинский беспилотник, и что в результате пожара был поврежден один самолет.

При этом ISW отмечают, что российский инсайдерский источник заявил о том, что в результате пожара были повреждены как минимум два самолета, и что на авиабазе «Сольцы» базировалось неустановленное количество дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3 (по классификации НАТО Backfire-C).

Кроме того, источник Института изучения войны также утверждал, что военные РФ перебросили неповрежденный самолет на авиабазу Оленья в Мурманской области.

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