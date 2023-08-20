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Захарова внезапно обратилась к ВСУ с безумной просьбой

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  • 20.08.2023, 8:36
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Захарова внезапно обратилась к ВСУ с безумной просьбой

Спикер МИД России придумала два абсурдных варианта.

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова не придумала ничего лучшего, как обратиться к Вооруженным силам Украины с абсурдной просьбой.

Так, Захарова обратилась к украинским защитникам с просьбой «посодействовать российской армии» в захвате Украины. Слова российской чиновницы цитируют пропагандистские СМИ, передает «Главред».

В своем заявлении Захарова придумала целых два безумных варианта, как можно «посодействовать» российским военным преступникам. Первый вариант – рупор российского МИДа размечталась о том, чтобы защитники повернули оружие против украинских властей. Второй вариант не менее абсурден – Захарова безнадежно надеется на капитуляцию ВСУ.

«Тем же украинским военнослужащим, кто – уверены – понимает всю преступную сущность бандитской хунты, захватившей их страну, настоятельно советуем повернуть оружие против нее или капитулировать перед нашими войсками», - выдала Захарова.

Кроме того, забыв о том, какие пытки украинские защитники переживают в российском плену, Захарова цинично заговорила о «достойном гуманном отношении» к бойцам ВСУ в случае капитуляции.

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