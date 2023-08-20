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Арина Соболенко проиграла в полуфинале престижного турнира в Цинциннати

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  • 20.08.2023, 8:39
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Арина Соболенко проиграла в полуфинале престижного турнира в Цинциннати

У белорусской теннисистки появилась неудобная соперница.

Арина Соболенко не вышла в финал престижного категории WTA-1000 в американском Цинциннати с призовым фондом 2,8 млн долларов. Похоже, у белорусской теннисистки появилась неудобная соперница.

Вторая ракетка мира Соболенко уступила чешке Каролине Муховой (17-й номер рейтинга). Счет по партиям: 7:6, 3:6, 2:6.

Отметим, что Арина проиграла Муховой и в полуфинале недавнего «Ролан Гаррос», причем борьба тоже получилась очень упорной.

До полуфинала в Цинциннати белоруска обыграла американку Эн Ли (192) — 7:5, 2:6, 6:4, россиянку Дарья Касаткину (13) — 6:3, 6:3 и представительницу Туниса Онс Жабер (5) — 7:5, 6:3.

Напомним, что 2023 году Соболенко впервые победила на турнире серии «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне. Также белоруске не было равных в Аделаиде и Мадриде.

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