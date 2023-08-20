Путин нанес по России сокрушительный удар 1 20.08.2023, 8:46

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В ЕС уже нашли замену российскому газу.

Президент РФ Владимир Путин умудрился потерять крупнейший рынок сбыта газа и обрек экономику своей страны. В течение десятилетий Россия получала сотни миллиардов долларов, западные технологии и влияние в обмен на поставки газа. Однако из-за полномасштабной войны против Украины ситуация кардинально изменилась.

ЕС по состоянию на август, с большим опережением, заполнил газовые хранилища примерно на 90%. И это в условиях, когда страна-агрессор практически перестала поставлять голубое топливо, пишет obozrevatel.com.

Сколько газа Россия продавала и продает в ЕС

Еще несколько лет назад представить себе потерю Россией европейского газового рынка было невозможно. Ни война РФ против Грузии в 2008-м, ни война против Украины в 2014-м с оккупацией АР Крым не повлияли на позицию ЕС. Еврочиновники продолжали заключать контракты с «Газпромом» и инвестировали миллиарды евро в общую инфраструктуру. Такая ситуация была выгодной и РФ. Кремль получал сотни миллиардов евро, от продажи энергоресурсов зависит бюджет агрессора.

Накануне полномасштабного вторжения в Украину Россия устроила газовый кризис в ЕС. Еще в 2021-м они перестали заполнять европейские газовые хранилища, остановили поставку газа на краткосрочном рынке. Несмотря на это, к февралю 2022-го доля РФ на европейском рынке достигала 45%. Однако за считанные месяцы произошли кардинальные изменения:

РФ обязала платить за газ рублями, от этой идеи отказались часть потребителей;

«Газпром» остановил поставки газопроводом «Ямал-Европа»;

были взорваны нитки «Северных потоков»;

ЕС принял решение о постепенном отказе от российского газа.

Все это привело практически к полной потери рынка. Для понимания, «Газпром» в 2021-м поставил в Европу 177,3 млрд кубометров газа, из них 135,7 млрд – страны западной Европы (в первую очередь ЕС). В 2022-м в Европу продали 174,3 млрд. В 2023-м экспорт в Европу составит 26-27 млрд кубометров, говорится в оценках экспертов российского Проектного центра по энергопереходу «Сколтеха». То есть падение за несколько лет составит 85%.

Сколько газа РФ поставляет в Европу

Сейчас поставки газа продолжаются в первую очередь через Украину, также работает «Турецкий поток». В Европе от газа агрессора все еще зависит Словакия, Венгрия, Австрия. Газ также покупают Греция, Сербия, Северная Македония, Босния и Герцоговина. Украина сохраняет транзит газа, выполняя договор, который действует до конца 2024-го. Украина не может отказаться от транзита, так как это:

создаст проблемы, в том числе, странам ЕС;

лишит возможности использовать «виртуальный реверс»;

лишит миллиардов евро доходов.

Контракт закончится в конце 2024-го и тогда экспорт газа в Европу может вовсе остановиться. Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, отмечает: для России такая потеря при общших масштабах будет не настолько существенной. «Они уже потеряли 90%. И если отказаться от поставок в остальные страны, это серьезно ситуацию не изменит», – отмечает эксперт.

Как изменились доходы России и возможно ли агрессору заменить европейский рынок

Россия пытается заменить поставки газа и сейчас единственный крупный покупатель – Китай – покупает газ с большими скидками. Но проблема заключается в том, что поставки быстро увеличить невозможно. Пропускная возможность ограничена. Падение доходов РФ из-за сокращения поставок газа уже происходит.

Россия будет пытаться увеличить внутренне потребление (часть регионов до сих пор не газифицирована). Однако цены на внутреннем рынке ниже, поэтому это не позволит сохранить прежнюю прибыль.

К примеру, чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год снизилась на 41% - до 1,226 трлн рублей (13,1 млрд долларов) с 2,093 трлн рублей (22,37 млрд долларов) в 2021 году. При этом выручка (все деньги, которые получит за проданный газ компания без учета расходов на добычу, транспортировку) от поставок в Европу в 2023-м упадет в четыре раза до 30 млрд долларов.

Падение также отображается и на объемах добычи. Почти треть добываемого газа идет на экспорт. По предварительным оценкам Oxford Institute for Energy Studies, добыча газа в России в 2022 году составила 672,6 млрд куб. м (с учетом всех добывающих компаний, в том числе и «Газпрома»), что на 90,2 млрд куб. м (11,8%) ниже уровня 2021-го.

«Это самый большой спад производства в годовом исчислении с 1990 года на национальном уровне. Второйсамый большой, 81 млрд кубометров, произошел в 2009 году после мирового финансового кризиса и рецессии, когда Европа сократила свои заявки на российский газ, и внутренняя экономика России вошла в глубокую рецессию», - говорится в публикации.

Но еще больший спад произошел с добычей «Газпрома» в 2022 году, когда она составила всего 412,6 млрд кубометров. На 20% меньше, чем в 2021-м, ежегодное снижение составляет около 103 млрд куб. м, крупнейшее в истории «Газпрома».

Сможет ли ЕС справиться без российского газа

«Заполнение газовых хранилищ – это индикатор индикатор, уровень заполнения находится на высоком уровне. Это один из факторов, который свидетельствует, что ЕС нормально справился с энергообеспечением в этом году, несмотря на остановку поставок природного газу из РФ. Постоянно увеличивается диверсификация поставок за счет LNG», – говорит Омельченко. Также ЕС сокращает потребление, увеличивает использование альтернативных источников энергии.

В ЕС все еще есть страны, которые зависят от российского газа. Это касается Словакии, Австрии и Венгрии. Если Россия остановит поставку газа через Украину и Турцию, цены на газ в этих странах значительно вырастут. Однако без голубого топлива они не останутся.

Проблемой с поиском газа нет, есть сложности с ценами. Так, раньше страны ЕС, в первую очередь Германия, получали российский газ с большими скидками. Это позволяло им не заботится об энергосбережении, поиске альтернативных источников поставок. Частично Россию заменили США и Норвегия, однако платить за голубое топливо приходится больше.

Путин за несколько лет смог разрушить основу своей экономики. Он умудрился потерять рынок сбыта газа, за счет которого Россия получала сотни миллиардов ежегодно в течение десятилетий.

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