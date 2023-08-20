«На СТО мастер случайно проговорился, что деталь не чинили, а просто поставили другую б/у» 1 20.08.2023, 9:02

3,888

После «чудо-ремонта» машина белоруса заглохла и больше не завелась.

Не все станции технического обслуживания автомобилей оказываются надежными и качественными исполнителями. Об этом свидетельствует жалоба белоруски юристу, который рассказал, как поступать в конкретной ситуации, сообщает ganc-chas.by.

Белоруска описала в группе по защите прав потребителей ситуацию, которая случилась у родни при ремонте автомобиля на СТО.

«Брат мужа обратился на СТО для ремонта ГБЦ (головки блока цилиндров) автомобиля. Спустя время приехал забирать машину.

Оплатил за услуги, сумма всех работа вышла в районе 1500 рублей. Ему выдали акт выполненных работ, в котором указаны все операции и их стоимость.

Проехав около 200 км, машина заглохла и больше не завелась. Пришлось вызывать эвакуатор. Опять расход около 300 рублей.

На СТО один из мастеров случайно проговорился, что ГБЦ не чинили, а просто купили другой б/у и поставили его. Визуально детали не родные, отличаются некоторые моменты. Есть фото и видео авто до обращения на СТО и после. Автомобиль «Опель», детали стоят от «Мицубиси».

Сейчас опять обратились на это СТО за устранением проблемы.

Ребята на СТО ссылаются на то, что мол часть работ делали не они, а возили на другой объект. И предлагают отвезти ГБЦ на экспертизу на то СТО, где будто они делали какие-то работы.

Что делать в этой ситуации? С чего начать? Автомобиль до сих пор не отремонтирован.

Вырвали силой акт выполненных работ и гарантии от СТО на 3 месяца».

Совет юриста

Юрист, специалист по защите прав потребителя Иван Райкевич рассказал, что делать в такой ситуации:

«Вот каждый раз поражаюсь с таких исполнителей. Мол, да, мы взяли деньги у вас, но детали для ремонта возили в другое место – туда вот и идите. Это они виноваты…

Вам сейчас нужно написать им претензию с требованием об устранении недостатков выполненной работы, возврате ваших деталей и компенсации морального вреда.

Не уложатся в 14 дней — будут платить неустойку».

Мнения людей

Михаил: «Больная тема, как у нас ремонтируют авто, я не понимаю. Пригоняешь авто: что-то стучит, или плохо заводится, возьметесь? Да, все сделаем. А потом: мы все проверили, почему так происходит не знаем, возможно то, или то. Но мы работали, поэтому с вас столько-то. Да, я понимаю, что могу и не платить им, ничего они мне не сделают. Но автоматом мое авто попадет в черный список в моем городе, если не заплачу. Тогда вообще жесть будет, вот так и живем-мычим тихонечко».

Женя: «Реагировать нужно жестко! С СТО миром договориться очень тяжело. Если сразу на месте деньги не отдают за ремонт, которого и не было по факту, плюс услуги эвакуатора, только судитесь и требуйте моральный вред, не тяните резину. В акте могут указать много интересной информации, диагностика, осмотр, смазывание и много другого. Каждая позиция стоит денег и не мало. Встречался с такими разводилами.

Я выиграл 2 суда, правда тоже помогали люди с защиты прав потребителей. Пришел директор в суд и сказал, вы колхозники ничего не докажете…. В итоге возместил все по полной».

Сергей: «Мне диагностику топливной системы делали. Посветили фонариком и сказали: вот эти шланги поменять. Спрашиваю, а поможет? Говорит, должно, но если не поможет, будем дальше искать. Плюнул на них. Диагностика божественная просто. Уболтали заплатить за диагностику 40 рублей. Просто времени было мало. Так бы фиг платил бы за такую показуху».

Алексей: «Бывает, что ГБЦ уже не ремонтопригодна. Это из-за кратеров в системе охлаждения и микротрещин, которые образуются в форукомере и между седел клапанов. Ремонтировать такую – это большие убытки. Проще донора найти. Далее, ГБЦ надо проверить именно у специалистов, которые этим занимаются. После проверки ГБЦ шлифуют они же. И все, у вас скорее всего трещина и при хорошем прогреве она показалась. Поздравляю».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».