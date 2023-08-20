ВСУ отбросили россиян и пошли вперед на линии Авдеевка-Донецк 20.08.2023, 9:54

Украинская армия также создают мощный плацдарм для наступления на левом берегу Днепра.

ВСУ продвинулись на линии Авдеевка-Донецк и продолжили создание плацдарма для наступления на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

19 августа российские войска продолжали наступательные операции под Купянском, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили. Представитель Генерального штаба Украины и Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска) и Ивановки (20 км юго-восточнее Купянска).

Российские источники утверждали, что российские войска продолжали вытеснять украинские силы из Синьковки. Министерство обороны Великобритании (МО) заявило, что российские войска продолжали атаки в районе Купянска, но не добились значительных успехов. Представитель Западной группировки войск РФ Ярослав Якимкин утверждал, что части 6-й общевойсковой армии РФ (Западный военный округ) продолжали наступление в направлении Ольшаны (15 км северо-восточнее Купянска).

Российские источники утверждали, что украинские войска 19 августа вели наступательные действия под Купянском, но не продвинулись. Российские источники, в частности МО РФ, утверждали, что подразделения Западной группировки войск РФ отражали украинские атаки и контратаки вблизи Синьковки, Ольшан и урочища Маньковка (около 15 км восточнее Купянска).

19 августа российские войска продолжали наступление на линии Сватово-Кременная и, как сообщается, продвинулись вперед. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска продвигаются со скоростью от 1 до 1,5 км в сутки в направлении Оскол (57 км северо-восточнее Кременной). Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что 18 августа украинские войска отбили атаку россиян на Белогоровку (12 км юго-западнее Кременной).

Российские источники утверждали, что 19 августа украинские войска вели наступление на линии Сватово-Кременная, но не продвинулись. Российское МО утверждало, что российские силы отразили украинские атаки у Новоселовского (16 км к северо-западу от Сватового) и к югу от Кузьминого (4 км к юго-западу от Кременной).

Российские источники, включая представителя российской центральной группировки войск Александра Савчука, утверждали, что российские войска отразили наступление украинской бронетехники вблизи Торского (15 км к западу от Кременной) и района Серебрянского леса (10 км к югу от Кременной). Российские источники утверждали, что украинские и российские силы столкнулись на линии Райгородка-Кармазиновка (до 13 км юго-западнее Сватового).

Бои на Донбассе

Украинские силы совершили ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута 19 августа, но не совершили ни одного подтвержденного или заявленного продвижения. Российское МО и другие российские источники утверждали, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Веселого (20 км северо-восточнее Бахмута), Берховки (6 км северо-западнее Бахмута) и вдоль линии Клищиевка-Андреевка-Курдюмовка (7-13 км на юго-западнее Бахмута).

Российский военный блоггер заявил, что украинские войска совершили бронетехнический штурм вблизи Клищиевки и что бои продолжаются. Другой российский «военкор» заявил, что подразделения бригады «Александр Невский» и добровольческих формирований диверсионно-разведывательной бригады «Волки» недавно отразили несколько украинских атак к западу от Соледара (11 км к северо-востоку от Бахмута).

Российские войска 19 августа проводили наступательные операции вокруг Бахмута, но не добились никаких подтвержденных или заявленных успехов. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к северу от Богдановки (8 км к северо-западу от Бахмута), к северу и югу от Клещиевки, к востоку от Белой Горы (12 км к юго-западу от Бахмута) и вблизи Торецкая. (20 км юго-западнее Бахмута).

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута). Несколько российских источников утверждали, что российские войска продолжают контролировать Клищиевку. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подразделения чеченского спецназа «Ахмат», 346-й бригады спецназа (ГУ Генштаба РФ или ГРУ) и 4-й мотострелковой бригады (2-го армейского корпуса ЛНР) действуют совместно у Клищиевки.

На кадрах, опубликованных 18 августа, якобы видны подразделения 137-го гвардейского воздушно-десантного полка (106-й дивизии ВДВ), действующие на Соледарско-Бахмутском направлении, и подразделения 39-й отдельной мотострелковой бригады (68-го армейского корпуса СВО) , действующие южнее с. Бахмут. ISW наблюдала подразделения 39-й отдельной мотострелковой бригады, действовавшие вблизи Марьинки в июне.

Украинские войска вели наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк по состоянию на 19 августа и в последнее время достигли ограниченного прогресса. Геолокационные кадры, опубликованные 16 августа, показывают, что украинские силы недавно совершили ограниченное продвижение к востоку от Невельского (непосредственно к западу от города Донецк). Минобороны России утверждало, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Красногоровки и Невельского (14 км к юго-западу от Авдеевки).

Российские войска 19 августа вели наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк и не продвигались. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новокалинового (11 км северо-восточнее Авдеевки), Авдеевки, Красногоровки и Марьинки (на юго-западной окраине Донецка).

Южная ось

Российские войска вели наступательные операции в районе западного Донецка и восточного Запорожья, но 19 августа не совершали никаких заявленных или подтвержденных наступлений. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно пытались восстановить утраченные позиции у Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки).

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска безуспешно пытались восстановить утраченные позиции у Урожайного и безуспешно контратаковали у Приютного (16 км юго-западнее Великой Новоселки). Другой российский «военкор» утверждал, что российские силы контратаковали вблизи Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и Урожайного. Российский источник утверждает, что подразделения 247-го гвардейского десантно-штурмового полка (7-й дивизии ВДВ) действуют вблизи Старомайорского и Урожайного.

ISW ранее отмечала, что 247-й полк ВДВ, как сообщается, переместился из района Орехова в район Старомайорского в конце июля и что подразделения 7-й дивизии ВДВ разбиты по меньшей мере на двух, возможно, трех секторах фронта, что подтверждает оценку ISW, что российским войскам не хватает оперативных резервов, и они совершают боковые передислокации по всему фронту.

Украинские войска вели наступательные действия в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей, но не продвинулись 19 августа. Российские источники утверждали, что украинские силы усиливают наступление в направлении Заветного Желания (12 км к югу от Великой Новоселки), к востоку от Урожайного и близ Приютного.

Украинские силы проводили наступательные операции в Западной Запорожской области и, как сообщается, продвинулись 19 августа. Геолокационные кадры, опубликованные 19 августа, показывают, что украинские силы продвинулись севернее Роботиного (10 км к югу от Орехова).

Возможно, украинские силы действовали в этом районе по 19 августа, но российские источники утверждали, что этот район был под контролем России. Российские источники, включая Минобороны России, утверждали, что украинские силы неудачно атаковали вблизи Роботиного и Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова). Многочисленные российские источники утверждали, что украинские войска атаковали северную и северо-восточную окраины Роботиного 18 и 19 августа.

Главное управление военной разведки (ГУР) Украины и городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщили, что 18 августа во время совещания в кабинете начальника оккупационной милиции Энергодара произошел взрыв. В ГУР сообщили, что в результате взрыва пострадал начальник Энергодарского отдела оккупационной милиции полковник Павел Чесанов и другие сотрудники оккупационной полиции, а российские власти планируют эвакуировать раненых в Россию военным вертолетом.

Украинские войска контрбатарейными действиями создают условия для будущих маневров на левом (восточном) берегу Херсонской области. Представитель украинского оперативного командования «Юг» капитан первого ранга Наталья Гуменюк отметила, что сейчас главной задачей украинских войск в Херсонской области является создание условий для безопасности будущих операций и маневров на левом берегу Днепра. Гуменюк отметила, что украинские силы проводят контрбатарейные мероприятия по очистке российских маневренных катеров, которые могут помешать украинским операциям.

18 и 19 августа российские источники утверждали, что российские войска контролируют левобережную часть Херсонской области у Казачьих Лагерей. Российское МО утверждало, что российские войска отразили попытки Украины закрепиться на левом берегу Херсонской области возле Казачьих Лагерей, а российские источники утверждали, что российские войска контролируют территорию на левом берегу возле населенного пункта.

Сообщается, что российский флот не может обеспечить контроль над морским транспортом в Черном море. Известный связанный с Кремлем военный блогер заявил 18 августа, что по меньшей мере шесть гражданских кораблей покидают Украину в направлении Средиземного моря из-за созданных Украиной временных коридоров в Черном море. Он утверждал, что способность российского флота препятствовать этим перемещениям ограничена из-за «грубых ошибок в строительстве флота в довоенный период, нерационального использования сил и средств», а также нерешенных организационных вопросов.

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