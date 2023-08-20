Медведь пустился наперегонки с авто по поселку под Минском 4 20.08.2023, 9:57

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Видео с улицы, которая примыкает к столичному микрорайону Шабаны.

Очередной случай выхода медведя к людям под Минском сняли на камеру. На этот раз косолапого повстречали на одной из улиц деревни Большой Тростенец Минского района, которая непосредственно примыкает к столичному микрорайону Шабаны, сообщает telegraf.news.

Встречу с лесным животным сняли из проезжающего авто, с которым медведь, по сути, пустился наперегонки по улице Новая. Какое-то время машина словно преследовала косолапого, заставляя прибавить скорость. Впрочем, встречное авто дикого зверя, судя по всему, остановиться также не заставило. Чем завершились «гонки с хозяином леса» и какова судьба медведя, автор видео не сообщил.

В комментариях под видео зрители разделились на два лагеря: одни упрекали автора видео (судя по всему — пассажира автомобиля, «наступавшего на пятки» косолапому) за безжалостное «сафари на медведя», другие — озвучили претензии к городским властям за то, что те не предпринимают никаких мер в отношении участившихся случаев выхода диких животных в город.

«Мне кажется,что с медведями пора разобраться. Его или их нужно убрать подальше от людей — это не шутки», — отметил один из комментаторов.

«Только привыкли к аисту на остановке и лосям в Минске, пошли медведи. Так и в зоопарк можно не ходить», — поддержал его другой.

Зрители также высказывали предположения о том, что выходить к людям диких животных в этом году толкает аномально засушливая погода.

«Жарко в лесу, воды нет, наверное пришел искать. А тут добрые люди…», — отметил один из комментаторов.

«Засушливое лето, кушать нечего, вот и выбегают бедолаги в надежде найти покушать… Жалко мишек и подобных зверушек!», — поддержал его другой.

Многие зрители также вспомнили недавние сообщения о медведях с другой окраины Минска и предположили, что это может быть один и тот же зверь, который в Минске «квартирку на зиму присматривает».

Напомним, несколько дней назад с медведем в лесопарке рядом с оживленным жилым районом встретилась жительница Боровлян, деревни, также примыкающей к Минску.

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О том, что в этом районе поселился бурый медведь, ранее сообщили специалисты Боровлянского спецлесхоза. Они предупредили грибников и любителей лесных прогулок о необходимости соблюдать меры предосторожности при встрече с диким животным и пояснили, что речь идет о молодых особях, которые «ищут свою территорию».

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