На крышах стояли снайперы: новые подробности перестрелки «кадыровцев» с россиянами в Мариуполе 20.08.2023, 10:06

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Конфликт продолжался до позднего вечера.

Вчера, 19 августа, в районе «Кирова» Мариуполя произошел переросший в стрельбу конфликт между кадыровцами и российскими оккупантами.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как пишет Андрющенко, во время конфликта собралась группа автомобилей с кадыровцами и россиянами. Все были военные. Во время шума раздавались и выстрелы.

За короткий промежуток времени количество автомобилей выросло еще на около двадцать единиц. Чтобы сдержать конфликт, россияне вызвали спецподразделение.

«Весь конфликт продолжался до 22:00. Доехали и Ахмат и россияне. Раздавались выстрелы и две машины скорой помощи кого-то вывезли. На крышах стояли снайперы, но после 22 ночи пришли к какому-то согласию и разъехались. К сожалению без массовой стрельбы друг в друга», - добавляет Андрющенко.

Советник городского головы добавил, что причина конфликта заключалась в том, что оккупационная комендатура остановила чеченца, автомобиль которого был набит оружием без всякого документа.

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