Лионель Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола
- 20.08.2023, 10:11
Аргентинец завоевал 44-й трофей в профессиональной карьере.
Завершился финальный матч Кубка лиг MLS+MX, в котором встречались «Нэшвилл» и «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Геодис Парк» в Нэшвилле (США). Основное время матча закончилось вничью — 1:1.
В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты «Интер Майами». Победа в сегодняшнем матче принесла «Интер Майами» Кубок лиг MLS+MX. Это первый трофей Лионеля Месси за новый клуб.
Таким образом, аргентинец завоевал 44-й трофей в профессиональной карьере и стал самым титулованным футболистом в истории, пишет championat.com.
Отметим, что во время этого матча Месси отличился с начала игры, забив в первом тайме, затем реализовал пенальти в послематчевой серии.
До сегодняшнего дня в активе Месси было 43 титула. Столько же у бразильского защитника Даниэля Алвеса, завершившего карьеру. Однако теперь аргентинец стал единоличным лидером, завоевав 44-й трофей.