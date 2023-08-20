Лионель Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола 20.08.2023, 10:11

Аргентинец завоевал 44-й трофей в профессиональной карьере.

Завершился финальный матч Кубка лиг MLS+MX, в котором встречались «Нэшвилл» и «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Геодис Парк» в Нэшвилле (США). Основное время матча закончилось вничью — 1:1.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты «Интер Майами». Победа в сегодняшнем матче принесла «Интер Майами» Кубок лиг MLS+MX. Это первый трофей Лионеля Месси за новый клуб.

Таким образом, аргентинец завоевал 44-й трофей в профессиональной карьере и стал самым титулованным футболистом в истории, пишет championat.com.

Отметим, что во время этого матча Месси отличился с начала игры, забив в первом тайме, затем реализовал пенальти в послематчевой серии.

До сегодняшнего дня в активе Месси было 43 титула. Столько же у бразильского защитника Даниэля Алвеса, завершившего карьеру. Однако теперь аргентинец стал единоличным лидером, завоевав 44-й трофей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».