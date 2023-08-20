«Белавиа» запретила пассажирам выбирать место на самолете 20.08.2023, 10:13

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Какие еще изменения произойдут с 1 сентября?

Компания «Белавиа» объявила о приостановлении продажи дополнительных услуг на рейсы, которые вылетают с 1 сентября 2023 года. В компании заверили, что введенные ограничения — временные.

Как пояснили в пресс-службе компании, нововведения связаны с переходом авиакомпании на новые информационные системы. Из-за этого «Белавиа» пришлось временно приостановить оформление таких дополнительных услуг, как:

предварительный выбор места на борту,

провоз дополнительного багажа

провоз спортивного снаряжения,

перевозка животных.

Компания принесла своим клиентам извинения за временные неудобства и пообещала дополнительно сообщить, с какого числа будут возобновлено оформление стандартных допуслуг.

Напомним, с 15 мая «Белавиа» объявила об изменении правил провоза ручной клади. Условия ужесточили: портпледы и товары и Duty free пассажиров обязали упаковывать в ручную кладь, а не перевозить дополнительно, как раньше, но при этом позволили перевозить портпледы в салоне, если ручной клади совсем нет.

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