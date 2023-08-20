Во время концерта Газманова в Крыму чуть не сгорел певец-путинист SHAMAN 10 20.08.2023, 10:52

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На сцене вспыхнула шинель пропагандиста.

Пропагандистский концерт пропутинских певцов Олега Газманова и SHAMAN чуть не обернулся «трагедией» из-за прожженной шинели, сообщают российские СМИ.

По словам псевдо-журналистов, «чудо» спасло россиян, которые заявились во временно оккупированный украинский Крым.

Сообщается, что во время выступления на сцене загорелось пальто автора смехотворного трека «Я русский». Но «жизненно важные органы», как утверждает он сам, не пострадали, пишет obozrevatel.com.

Что не удивительно, ведь пальто загорелось в нескольких метрах от него, так что драматическая история об «чуде» и возможной «трагедии» сильно притянута за уши.

Во время исполнения одной из своих песен SHAMAN покрутился и выбросил шинель на пол. Все это сопровождало пиротехническое представление. Шинель артиста упала неподалеку от оборудования, в результате чего искры подожгли верхнюю одежду.

В интервью пропагандистам исполнитель позже показал дыру в ткани и заверил, что не пострадал, но испугался.

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