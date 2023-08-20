«Местные переводчики хватались за голову» 1 20.08.2023, 11:04

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Как белорусы устраивали детей в школу в Польше, Грузии и Литве.

Один из важных вопросов, который возникает у белорусских семей, которые переезжают за границу, – как устроить детей в школу. Где найти необходимую информацию, как выглядит процедура оформления, какие документы нужны, с какими сложностями можно столкнуться в разных странах?

«Белсат» задал эти вопросы родителям, которые устраивали детей в школы в Польше, Грузии и Литве.

Грузия

Белоруска Оксана вместе с дочерью прилетели в Грузию в середине учебного года. Сразу начали поиски школы. В Грузии довольно много возможностей получить среднее образование – на грузинском языке, на русском, на английском. Есть государственные и частные школы. В государственных существует так называемый «российский сектор», где обучение ведется полностью на русском языке, но при этом обязательное изучение грузинского языка уже с первого класса. В «российском секторе» есть также частные школы с платным обучением.

Оксана решила устроить дочь в русскоязычный класс в государственной школе в Чакви – поселке под Батуми. Согласно общим правилам, регистрация детей в государственные школы проходит онлайн на специальном сайте вначале лета. По ссылке подробно объясняется, как заполнить форму регистрации. Также здесь есть список государственных школ в «российском секторе» и список нужных документов для зачисления. Если ребенок идет в частную школу, в электронном реестре его регистрирует сама школа, родителям беспокоиться не нужно.

Если зарегистрировать онлайн не успели, ничего страшного. Тогда надо идти в школы и договариваться с дирекцией. Так и сделала Оксана. Из документов для оформления дочери понадобились паспорт, свидетельство о рождении, табель из белорусской школы. Все должно быть переведено на грузинский язык, с чем возникли проблемы.

«Дело в том, что лицевая карточка ученика, в которую вписываются пройденные предметы, напечатана по-белорусски, а предметы в нее записываются по-русски от руки, – рассказывает Оксана. – Местные переводчики хватались за голову и отказывались, так как два языка, к тому же, они здесь не имеют права переводить и заверять написанное от руки. Нам пришлось искать переводчицу на грузинский одновременно с русского и белорусского языков».

Проще с оформлением ребенка в первый класс – там понадобятся только переводы паспортов родителей и ребенка и свидетельство о рождении будущего ученика. Вид на жительство для обустройства в грузинскую школу не нужен. Более того – обучение в школе является основанием для получения учеником ВНЖ. Потом вид на жительство могут получить также родители в рамках процедуры воссоединения семьи.

Литва

В Литве регистрация детей проводится онлайн: с 1 по 31 марта нужно заполнить анкету на сайте единой информационной системы. Как устроиться в школу, если пропустил этот срок, рассказал беларус Сергей – он в конце лета 2022 года оформлял дочь в Вильнюсскую гимназию им. Ф. Скорины. Чтобы туда попасть, пришлось сначала написать прошение на литовском языке на сайте местного самоуправления в разделе «Образование».

«Через десять дней мне на почту пришел номер разрешения. 29 августа я пошел в гимназию. Написал заявление, заполнил анкету. 1 сентября были с дочерью у завуча, чтобы выбрать предметы для обучения, – вспоминает мужчина. – Половина дисциплин – на выбор. Также для каждого предмета нужно выбирать уровень сложности».

Из документов понадобился белорусский паспорт с визой, а также пришлось взять справку в поликлинике для занятий спортом.

Дочь Сергея окончила в Беларуси 11 классов, но в Литве ей предложили снова пойти в 11 класс, чтобы было 2 года на изучение литовского языка, так как после окончания школы обязательный экзамен по литовскому языку.

Стембридж

Еще одна школа в Литве, популярная среди белорусов, – Стембридж. Как туда устроиться, нам рассказали в самой школе:

«Процесс поступления к нам довольно прост, так как мы не зависим от системы Вильнюсского муниципалитета. Сначала родители оставляют заявку на нашем сайте, потом наш администратор высылает им ссылку на первую анкету – там помимо формальных вопросов есть и вопросы типа «опишите школу вашей мечты», «что для вас главное в школе» и «как вы поймете через некоторое время, что наша школа подходит вам и вашим детям».

Такие необычные вопросы в Стембридже считают очень важными, так как убеждены, что школа тоже «выбирает для себя родителей» и важно, чтобы было совпадение «ценностей и вообще близость духа».

После заполнения анкеты родителям присылается подробная информация о ценностях, миссии и бытовых вопросах работы школы.

«Позже родители вместе с ребенком приглашаются на индивидуальную экскурсию – знакомство со школой и собеседование с директором. Если после этого и родители, и мы уверены, что подходим друг другу, родители получают большую формальную анкету, подписывают договор и приходят к нам, – говорят в школе. – Стоит отметить, что заявки мы принимаем в течение учебного года, и прийти к нам можно в любой момент, когда есть свободные места в классе. Класс у нас не может иметь более 16 учеников».

Стэмбридж имеет официальную литовскую аккредитацию для младших и средних классов с обучением по программе национальных меньшинств. Старших классов пока в школе нет. Учебный процесс ведется преимущественно на русском языке, белорусский язык изучается в так называемых студиях, например, есть занятия на беллорусском языке «Язык детям». Также на базе школы проходят курсы «Мова нанова ў Вільні».

Также по-белорусски проводятся внеклассные мероприятия вроде «Гуканне вясны» и подобных. В школе работает беларусскоязычный книжный магазин, открытый для всех.

«К сожалению, нет запроса на белорусскоязычные классы», – отмечают в школе.

Много внимания в Стэмбридже уделяется английскому языку.

Кроме занятий, для детей проводят экскурсии, выездные мероприятия.

Стоимость обучения в школе – € 5750 в год (1-4 классы) и € 5950 в год (5–8 классы).

Польша: как устроиться в младшие классы

Анастасия переехала в Польшу с двумя дочерьми – младшая еще не ходила в садик, а старшая училась в младших классах в белорусскоязычной гимназии в Минске. Переезд был экстренный, посреди третьей четверти. Сразу же устроиться в школу в Польше в середине учебного года не удалось – много времени заняли поиски работы и жилья.

«Нам много отказывали даже в просмотре квартир на съем, потому что мы с двумя детьми. Поэтому как только получилось более-менее постоянное жилье найти, мы сразу побежали в школу. И столкнулись с тем, что документы, которые нам дали в белорусской школе, – немного не те, которые нужны в Польше», – вспоминает Анастасия.

Была нужна другая справка с табелем оценок, не та, которую выдали в Беларуси. Польская школа, по словам Анастасии, сама написала в белорусскую и попросила нужный документ. Справку через родственников передали в Польшу, ее потребовалось перевести на польский язык.

«Это было немного неожиданно. Несколько моих друзей с детьми выезжали раньше, и их детей принимали намного проще. Почти без документов даже. А мы сначала ждали эту справку, потом переводили, что тоже было не так просто, так как она была на белорусском языке и не все брались за перевод», – говорит Анастасия.

Когда с документами разобрались, Анастасии наконец сказали, что все хорошо, дочь берут в школу, но только с нового учебного года и в тот самый класс, в котором она училась в Беларуси. Анастасия переживает, как дочь адаптируется к польской школе, заранее наняла репетиторов по польскому языку.

«Я уже сталкивалась с семьями наших белорусов на детских площадках, чьи дети якобы с легкостью пошли в школу. Но их не переводят в другие классы, так как не тянут на уровне поляков. И снова идут в первый класс третий раз, или в пятый второй раз. Это сложно», – говорит белоруска.

Польша: как устроиться в «зерувку»

У белоруса Павла, который сейчас живет с семьей в Гданьске, в этом сентябре дочь идет в так называемую «зерувку» – нулевой класс. Вопросом устройства ребенка в школу Павел с женой занялись еще в начале этого года. Узнали, что весной начинается так называемая рекрутация, накануне посетили дни открытых дверей в разных школах.

«Мы сходили в четыре школы в нашем районе. На входе нас встречали ученики этих школ. Что сразу бросилось в глаза – они прежде всего обращались к детям, а не к родителям. Как гиды, водили нас по школе, показывали классы, спортивный зал, коридоры, столовую. Детям особенно интересно было посмотреть приборы для опытов, конструкторы и подобное. Кроме того, для детей устраивали квесты, дарили подарки – мелочь вроде карандашей и прочее, но такое внимание было приятно».

Павла удивило, что детям разрешили самостоятельно рассказывать о школе, что рядом не было учителей, которые бы их контролировали.

«Они очень искренне все рассказывали. Показывает столовую, говорит – нас здесь вкусно кормят. Уточняю – правда, вкусно? Отвечает – ну, иногда невкусно, иногда можно кушать. Об учителях тоже рассказывают. Нам в одной из школ проводил экскурсию парень из Беларуси. У него был последний год перед лицеем, он приехал два года назад. Он услышал, что мы из Беларуси, поэтому сам выразил желание быть нашим гидом».

Сама рекрутация далее проходит в электронном виде на специальном сайте. Единого сайта для всей страны нет, в каждом регионе и даже городе свои порталы, на которых проводится рекрутация. Там нужно заполнить анкету, в которой предоставить паспортные данные и номер PESEL. Можно выбрать несколько школ, в которые хочешь попасть, в порядке приоритета. Заполненную анкету нужно распечатать и занести в первую школу из своего списка. В школе должны сказать, берут тебя или нет. Дочь Павла взяли в первую же школу, в которую они подали анкету. Беларус отмечает также, что на всех этапах все бесплатно, в том числе – само образование в государственной школе.

Если семья приезжает в Польшу после окончания рекрутации, нужно идти лично в школу и писать заявление. Павел отмечает, что не знает о таких ситуациях, чтобы кто-то из беларусов приехал в Польшу и не сумел устроить ребенка в школу.

О специфике обустройства в польские школы для белорусов мы попросили рассказать руководителя консультационного пункта при Академии хорошего образования в Варшаве Егора Сурского.

Егор обращает внимание на то, что сейчас в Польше происходит реформа системы образования, связанная с переходом с 11-летнего на 12-летнее обучение, в связи с чем набор, особенно в лицее, довольно напряженный, а укомплектованность классов очень плотная. Ситуация осложняется большим количеством беженцев из Украины, чьим детям в первую очередь оказывается поддержка, и они имеют приоритет при устройстве в школы и лицеи, для них создаются специальные классы.

«Норма для лицеев – 32–34 ученика в классе. Если мест в польском классе нет, белорусам могут предложить присоединиться к украинскому классу», – отмечает Егор.

Еще одна сложность – детям белорусов часто предлагают повторить год – пойти в тот же класс, который ученик закончил в Беларуси, чтобы на достаточном уровне выучить польский язык. Такая ситуация также может возникнуть в связи с тем, что в нужной параллели нет мест в классах, а на год раньше – есть.

Когда семья с детьми школьного возраста приезжает в Польшу, в первую очередь им нужно сделать номер PESEL, после чего подать заявку. Это можно сделать можно в электронной форме или лично во время посещения школы. Набор в первый класс лицея проводится на основании регистрации в рекрутационной системе, рассказывает Егор Сурский.

Рекрутация начинается летом и заканчивается в августе. Если родители не успели подать электронной заявки, им нужно будет ходить в школы и лично разговаривать с администрацией.

«Школа обязана принять ребенка по месту жительства. Могут сказать, что мест нет и предложить поискать другую школу. Если место в других школах не находится, нужно вернуться в школу по месту регистрации, и там будут обязаны взять ученика», – отмечает эксперт.

Школьное образование в государственных школах в Польше полностью бесплатное. Однако родителям придется покупать учебники. Стоимость комплекта для старших классов может достигать 1000 злотых. Также позже могут быть какие-то расходы на экскурсии, другие школьные нужды.

Что касается белорусской школы, то на сегодняшний день такого учреждения, которое было бы юридически зарегистрировано, в Польше не существует, говорит наш собеседник. На Подляшье есть две школы для национальных меньшинств, где могут учиться беларусы с польским гражданством. Обучение там идет на польском языке и по польской программе, на предметы по-белорусски отводится около 7 часов в неделю.

«Ребенка можно учить по-белорусски в формате домашнего обучения, и в последнее время он все более популярен и востребован, – говорит Егор Сурский. – Однако условием для домашнего обучения является аттестация по польской программе на польском языке. Это компромиссное решение, и оно существует на базе Академии хорошего образования в Варшаве».

Как поступить в Академию хорошего образования в Варшаве

Теперь проводится набор на 2023/24 учебный год учеников из Беларуси в первый класс лицея при Академии хорошего образования в Варшаве. Учащиеся будут реализовывать польскую образовательную программу, согласно которой обеспечивается эффективная подготовка к аттестации (матуре) за курс средней школы, которая позволяет получать высшее образование в Польше. Дополнительным компонентом обучения является курс «Знания о культуре Беларуси». Прием на учебу происходит по результатам собеседования с родителями и учеником, в ходе которого можно выявить интересы и дальнейшие планы кандидата.

Возможно также зачисление учащихся из Беларуси во второй класс лицея на 2023/24 учебный год. В этом случае, чтобы лучше спланировать обучение кандидата, происходит беседа с ним и его родителями.

Идет запись и в другие учебные классы, включая первый класс базовой школы Академии хорошего образования в Варшаве.

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