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Головоломка для самых умных: надо найти скрытое послание на картинке

  • 20.08.2023, 11:21
  • 2,322
Головоломка для самых умных: надо найти скрытое послание на картинке

На задание отводится 9 секунд.

Головоломки положительно влияют на разум человека, развивая его аналитическое мышление. Регулярное решение таких загадок не только будет поднимать вам настроение, но и поможет избежать некоторых проблем со здоровьем, например, деменции.

Издание Express опубликовало интересную головоломку, с которой могут справиться только люди с острым зрением. Попытайтесь решить задачу всего за 9 секунд.

На картинке нужно найти подлодку, бумажный самолет и секретное сообщение.

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