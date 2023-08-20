Она упала… 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

20.08.2023, 11:27

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Что же случилось с «Луной-25»?

Появились сообщения о падении космического аппарата «Луна-25» на Луну.

Простейшая из возможных лунных миссий: долететь и прилуниться. Год поработать и отключиться. «Луна-24» в 1976 году имела гораздо более сложную программу, включая забор и доставку лунного грунта на Землю. Впервые было получено доказательство наличия воды на Луне.

Запуск Луны-25 сдвигался 16 раз — с 2010 года на 2023. В том числе из-за наложенных с 2014 года санкций.

Согласно проекту Федеральной космической программы на 2016—2025 годы, общий объём финансирования по созданию «Луны-25» должен был составить 2,98 млрд рублей.

В последующем сумма была увеличена в разы.

Известны госконтракты:

- в 2016 г. на 4,5 млрд рублей до конца 2019 года,

- в 2020 г. дополнительные 1,4 миллиарда рублей.

Минимум 5,9 млрд руб. Скорее всего, больше. Где они? Покоятся в Море Спокойствия на Луне...

Почему россияне не смогли даже упрощенно повторить то, что сделал полвека назад СССР в докомпьютерную эпоху?

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