закрыть
20 августа 2023, воскресенье, 12:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бойцы ВСУ наказали бронетехнику оккупантов, которая «семь раз проигнорировала ПДД»

  • 20.08.2023, 11:34
  • 2,070
Бойцы ВСУ наказали бронетехнику оккупантов, которая «семь раз проигнорировала ПДД»

Получилось метко и громко.

Украинские воины одним ударом уничтожили оккупантов на БМП, которые семь раз нарушили ПДД на наших дорогах. Так, российская бронетехника сгорела в поле вместе с экипажем.

Удар по врагу нанесли бойцы 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода. Эффектные кадры опубликованы на ее Facebook-странице.

«За нарушение должно быть неотвратимое наказание. Нарушителя мы обнаружили, а наказать его желали все, кто был рядом. Вышло точно и громко», – отметили защитники.

На кадрах аэроразведчики бригады с дрона зафиксировали, как вражеская БПМ передвигается по украинским дорогам, не включая сигнал поворота, превышая скорость и совершая обгон на железнодорожном переезде.

В общем воины насчитали семь нарушений ПДД со стороны этих оккупантов. Когда те припарковали свою боевую машину пехоты в неустановленном месте, рыцари 28-й ОМБр нанесли туда прицельный удар.

В результате экипаж захватчиков получил пожизненное лишение права на управление бронетехникой и не только.

«Наши «патрульные» аэроразведчики из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода обнаружили нарушителя, который семь раз грубо нарушил ПДД. За что немедленно и был наказан», – прокомментировал видео журналист Юрий Бутусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк