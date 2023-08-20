Бойцы ВСУ наказали бронетехнику оккупантов, которая «семь раз проигнорировала ПДД» 20.08.2023, 11:34

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Получилось метко и громко.

Украинские воины одним ударом уничтожили оккупантов на БМП, которые семь раз нарушили ПДД на наших дорогах. Так, российская бронетехника сгорела в поле вместе с экипажем.

Удар по врагу нанесли бойцы 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода. Эффектные кадры опубликованы на ее Facebook-странице.

«За нарушение должно быть неотвратимое наказание. Нарушителя мы обнаружили, а наказать его желали все, кто был рядом. Вышло точно и громко», – отметили защитники.

На кадрах аэроразведчики бригады с дрона зафиксировали, как вражеская БПМ передвигается по украинским дорогам, не включая сигнал поворота, превышая скорость и совершая обгон на железнодорожном переезде.

В общем воины насчитали семь нарушений ПДД со стороны этих оккупантов. Когда те припарковали свою боевую машину пехоты в неустановленном месте, рыцари 28-й ОМБр нанесли туда прицельный удар.

В результате экипаж захватчиков получил пожизненное лишение права на управление бронетехникой и не только.

«Наши «патрульные» аэроразведчики из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода обнаружили нарушителя, который семь раз грубо нарушил ПДД. За что немедленно и был наказан», – прокомментировал видео журналист Юрий Бутусов.

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