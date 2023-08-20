В Запорожской области дагестанцы и «кадыроыцы» устроили между собой бойню из-за российского ТВ
- 20.08.2023, 11:49
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В перестрелке «самоликвидировались» более 20 оккупантов.
Вслед за Мариуполем, «межэтническая» стычка произошла и в Михайловке Запорожской области. В результате стрельбы погибли более 20 оккупантов.
Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Как отмечает Маляр, межэтнические и межнациональные противоречия процветают не только в России, но и во временно оккупированных территориях.
«Так, в населенном пункте Михайловка во время съемок российского пропагандистского сюжета о чиновнике из числа «кадыровцев» военнослужащие-дагестанцы выразили недовольство, которое переросло в столкновение», - пишет заместитель министра обороны.
В результате конфликта, как отмечает Маляр, погибли 20 оккупантов, в том числе около 40 получили огнестрельные ранения.
Схватка в Мариуполе
Вчера, 19 августа, как рассказывал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, у оккупантов также произошел переросший в стрельбу конфликт. Причина заключалась в том, что оккупационная комендатура остановила чеченца, автомобиль которого был набит оружием без документа.
Во время конфликта произошла стрельба, однако, к сожалению, враг не отличился потерями в тот вечер.