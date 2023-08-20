Идеальное место для жары: под Минском нашли милую дачу со всеми удобствами 20.08.2023, 11:57

Дом стоит меньше столичной «однушки».

Жаркая погода способствует летнему настроению, а значит — отдых за городом продолжается. Журналисты realt.by нашли очень милый дачный домик. Перед нами — классическая дача в ее лучшем смысле. Ухоженный участок, санузел в доме, 8 соток и собственные помидорчики из теплицы.

Эта дача находится в садовом товариществе «Чайка» − живописное молодечненское направление, 32 километра от МКАД.

Капитальный садовый дом из бруса с подвалом и мансардным этажом был возведен в 1991 году.

Дом площадью почти 90 «квадратов» состоит из двух этажей. Внутри дача отделана вагонкой. На каждом уровне есть жилые помещения. Отопление в доме − печное, есть камин. Вода на даче только сезонная, она заведена в дом. Также прямо в доме есть санузел.

Сам участок 8,03 сотки находится на возвышенности. Возле него растет большее количество декоративных деревьев, плодовых кустарников и цветов.

На участке, помимо дома, располагаются и другие, необходимые для загородного отдыха, постройки − баня, летний душ и теплица.

В объявлении сообщается, что к товариществу «Чайка» ведут хорошие подъездные пути. Практически везде есть асфальт. В радиусе 800 метров ездят маршрутки из Минска. В 3 километрах от дач находится станция электрички «Радошковичи», а в ближайшем агрогородке Петришки есть магазины и рынок, где можно по дороге закупиться. Еще один магазин есть неподалеку от товарищества.

Рядом с домом будущие дачники также найдут лесные массивы с грибами и ягодами.

Стоимость дачи — 29,9 тысяч долларов.

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