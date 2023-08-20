Могут ли белорусы потребовать вознаграждение, если нашли чужую вещь? 20.08.2023, 12:17

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Есть нюансы.

Какое наказание грозит за присвоение найденных денег или вещей и полагается ли награда за их возврат, пишут «Минск-Новости».

— Если сумма умышленно присвоенной находки составляет две и более базовые величины (74 рубля и более), такое действие рассматривается как хищение и попадает под уголовную ответственность, — поясняет начальник милиции общественной безопасности Ленинского РУВД Игорь Качук. — Забытой или временно оставленной без присмотра вещь признают в том случае, если собственник помнит, где обронил имущество, а виновный сознавал, что владелец может возвратиться за ним.

О наличии умысла могут свидетельствовать обнаруженные вместе с утраченной вещью личные документы владельца, пластиковая банковская карта с фамилией собственника, заряженный мобильный телефон и другое.

Закон обязывает тотчас вернуть находку владельцу либо кому-то другому, имеющему право получить ее и передать потерявшему, например администратору кафе, охраннику магазина, водителю троллейбуса.

Когда таковых нет, следует отнести найденное в ближайшее отделение милиции.

— На улицах, в различных организациях, точках общепита установлены камеры видеонаблюдения, поэтому изобличить нечистого на руку гражданина особого труда не составит, — подчеркивает милиционер. — Вынося приговор за тайное похищение имущества (ч. 1 ст. 205 УК), суд может назначить обвиняемому наказание в виде общественных или исправительных работ, штрафа, ареста, ограничения или даже лишения свободы на срок до трех лет.

Если в течение полугода владельца вещи не установят, ее возвратят нашедшему, который сможет распоряжаться ею по своему усмотрению. В случае если он откажется от имущества, вещь передадут в коммунальную собственность, пишет издание.

Тот, кто нашел чужое имущество и вернул владельцу, может требовать от него вознаграждение в размере до 20 % от стоимости находки. Если она представляет ценность только для ее собственника, сумма определяется по соглашению сторон либо судом.

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