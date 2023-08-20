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Россия хочет национализировать энергокомпанию, принадлежающую миллиардеру из Гомеля

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  • 20.08.2023, 12:31
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Россия хочет национализировать энергокомпанию, принадлежающую миллиардеру из Гомеля

В 2023 году уроженец Беларуси стал лидером рейтинга богатейших бизнесменов РФ.

Генпрокуратура РФ хочет через суд изъять «Сибирскую энергетическую компанию» (СИБЭКО) у Андрея Мельниченко — российского миллиардера с белорусскими корнями, сообщают «Ведомости» со ссылкой на суд Красноярска и другие медиа.

В прошлый четверг, 17 августа, Генпрокуратура России подала иск к миллиардеру Андрею Мельниченко. Ответчики по делу помимо бизнесмена — «Кузбассэнерго» и АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания».

Генпрокуратура требует взыскать в собственность государства принадлежащие Мельниченко акции СИБЭКО (это основной поставщик электроэнергии в Сибири, специализируется на генерации тепловой и электроэнергии). Ведомство считает, что сделка в 2018 году была заключена в нарушение антикоррупционного законодательства.

Продавцом выступала структура экс-министра по координации открытого правительства Михаила Абызова, также уроженца Беларуси (сейчас арестован и находится в СИЗО).

По версии Генпрокуратуры, «для реализации задуманного и сокрытия своего участия в реализации акций СИБЭКО» Абызов предложил приобрести ценные бумаги Мельниченко, с которым поддерживал «неформальные дружеские отношения». Ведомство сделало вывод, что в сделке есть признаки «извлечения преимущества из недобросовестного поведения».

Напомним, Андрей Мельниченко родился 8 марта 1972 года в Гомеле в семье преподавателей, его мама — украинка. Учиться он уехал в Москву, после чего остался жить в России.

По версии журнала Forbes в 2023 году Андрей Мельниченко, основатель «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании, стал лидером рейтинга богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивается в 25,2 млрд долларов. В мировом списке миллиардеров по версии Forbes Андрей Мельниченко занимает 58-е место.

В марте прошлого года бизнесмен назвал войну в Украине трагедией и призвал остановить ее.

Тогда же против миллиардера ввели санкции страны ЕС, позже к ним присоединилась Швейцария.

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