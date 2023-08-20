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В Кыргызстане россиян проучили в кафе

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  • 20.08.2023, 12:50
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В Кыргызстане россиян проучили в кафе

Кремлевская пропаганда исказила картину конфликта.

В Бишкеке (столица Киргизстана) разгорелся конфликт в кафе между местными жителями и парой россиян.

Первые якобы избили вторых за «этническую нечистоту», и теперь пострадавшие граждане страны-агрессора РФ жалуются, что им страшно выходить на улицу, пишет obozrevatel.com.

Они утверждают, что киргизская полиция бездействует, а в соцсетях их обещают «вырезать». С таким акцентом подают информацию об инциденте пропагандистские российские каналы в соцсетях, распространяя видео.

По их утверждению, конфликт инициировала компания «киргизских нацистов», которые, якобы только присев за стол начали «проклинать и материть на все заведение Россию». Отмечается, что невинных россиян обижали просто «за факт их существования».

«Разъяренные налетели на первую попавшуюся русскую пару. Киргизы отобрали телефон у попытавшейся заснять их бесчинства девушки, а на ее мужа напали толпой исподтишка, нанося удары по голове», – описывают пропагандисты.

В подтверждение свих слов они сослались на видео с камер наблюдения в кафе. На них сторонний зритель увидит лишь то, что в заведении началась драка, в которой участвовало много посетителей, и их пришлось расталкивать официантам.

Там же отметили, что сотрудники кафе вызвали правоохранителей, благодаря чему драку удалось остановить. Однако, «по необъяснимым причинам» в отделение забрали только одного нападающего, а остальные «разошлись кто куда».

«При сотрудниках полиции напавшие за компанию извинились, указав, что не поняли причин инцидента. Пострадавшая сообщила, что следователь из Октябрьского райотдела пытается закрыть дело, так как он – на стороне нападавших. Киргизская полиция разводит руками, а адвокат потерпевших сказал прямо: «Пишите куда хотите». Закон в Бишкеке явно не на стороне русской пары», – пожаловались пропагандисты.

Сами пострадавшие россияне решили поискать сочувствия в сети, но наткнулись на еще большую критику. Утверждают, что там им пригрозили расправой, поэтому теперь им «страшно выходить на улицу, ведь угрозы в их адрес уже исчисляются сотнями».

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