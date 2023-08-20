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В Бурятии река прорвала дамбу: движение поездов по БАМ остановлено

  • 20.08.2023, 13:08
  • 1,336
В Бурятии река прорвала дамбу: движение поездов по БАМ остановлено

Одна из крупнейших магистралей РФ «парализована» на неделю.

В Северо-Байкальском районе Бурятии (РФ) река Холодная вышла из берегов и частично разрушила дамбу, размыв железнодорожные пути Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщил глава региона Алексей Цыденов, пишет «Медуза».

Движение поездов на БАМе остановили. По словам Цыденова, из-за разрушения дамбы подмыто 200 метров железнодорожного полотна и повреждено 10 опор контактной сети.

К ликвидации последствий подтопления привлекли 120 человек и 24 единицы техники. Примерный срок завершения аварийно-восстановительных работ — 26 августа.

«Еще неделю БАМ будет стоять. Ущерб для экономики страны от простоя грузов будет исчисляться миллиардами рублей. Плюс расходы на восстановление железной дороги», — отметил Цыденов в своем телеграм-канале.

Глава Бурятии утверждает, что населенные пункты в результате выхода реки из берегов «пока не пострадали».

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