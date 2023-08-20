«Вещи, которые ношу, есть только у меня» 20.08.2023, 13:16

Минчане рассказали о любимой одежде и тратах на нее.

Журналисты onliner.by прогулялись по шумному центру Минска и пообщались с прохожими об их образах, любимой одежде и тратах на нее. Что из этого получилось, смотрите ниже.

Николай, путешественник

Начнем с самого необычного героя нашего опроса. Под уличным зонтом на Комсомольской мы заметили парня, на котором практически не было одежды. Можно было подумать, что перед нами артист цирка, забывший снять сценический костюм, или какой-то герой Редьярда Киплинга, но это оказался скромный Николай, назвавший себя Коровой. Парень явно фанатеет по Индии. Он признался, что родом из России, но сейчас нигде не работает и путешествует по миру. Разговор у нас получился весьма своеобразный.

— Как я стараюсь одеваться? А одежда сама приходит ко мне. Я, как художник, чувствую соединение цветов, и у меня есть ощущение, что на моем теле любой цвет прекрасен и подходит мне.

— Что предпочитаете из одежды?

— А сейчас такой период, что хочется ходить вообще без нее. Но если говорить о предпочтениях, то мне нравится свободная индийская одежда. Я ее не покупаю, обычно она сама ко мне приходит.

— Кто-то дарит?

— Да, появляются дары, которые тебе приносят. Вот сегодня на мне штаны-алладины, на голове обычный шарфик, ну а на шее то, к чему я так долго шел, — это четки-рудракша (инструмент духовного роста в индуизме. — Прим. Onlíner).

— Как реагируют на вас в таком виде местные жители?

— С улыбкой, интересом, восхищением и пониманием, что есть что-то интересное и в других людях.

Диана, студентка и модель

А теперь перейдем на Революционную. Здесь мы познакомились с Дианой, вышедшей из одного из заведений в очень необычном платье. На ней был еще и корсет, но к нашей встрече он оказался спрятан в сумке.

— Люблю женственный стиль и не люблю быть обычной, — характеризует себя собеседница. — Обожаю нестандартные образы. К примеру, на зиму приобрела себе шубу Круэллы. Я не покупаю одежду из магазинов массмаркета: не хочу повторяться, и вещи, которые я ношу, есть только у меня. Обычно заказываю их в Китае или нахожу что-то интересное в секонд-хенде.

На одежду в целом трачу достаточно много, так как покупаю ее в больших количествах.

Эту юбку за 80 рублей я купила на AliExpress, рубашка — из маминого шкафа, корсетный топ, как и сумочку, взяла на Wildberries рублей за 20, а вот обувь — Converse — вышли достаточно дорогой и стоила, наверное, 500 рублей.

Ангелина, организатор мероприятий

— Одежда для меня — это способ самовыражения, проявления себя и своей творческой части, — размышляет девушка. — Стараюсь обращать внимание на сочетание цветов и в одежде люблю яркость. Хочу нести в этот мир какой-то креатив, в том числе через свой образ. Это все-таки часть меня, и таким образом я проявляюсь, наверное, закрываю потребность в разнообразии.

Как часто хожу за покупками? Стабильно раз в месяц. Трачусь по-разному, но свои луки я не собираю в супердорогих магазинах, зачастую это вещи из массмаркета.

— Как понимаю, данный образ обусловлен жаркой погодой.

— Да, и моими планами. Сейчас иду на встречу с подружками. Босоножки купила за 100 рублей в «Силуэте». Платье, если не ошибаюсь, брала в Bershka на распродаже в межсезонье. Сумочка — тот же «Силуэт» и тоже в районе 100 рублей, покупала ее под белую обувь. Ну и браслет из Pandora — сам он стоил в районе 300 рублей, а шармы мне дарили.

Диана, юрист

Возле Кафедрального собора на Немиге мы повстречали девушку с леопардовой сумкой-шоппером. Оказалось, что Диана не фанат длительных походов по магазинам и старается находить и покупать понравившееся достаточно быстро.

— В одежде предпочитаю что-то удобное и свободное, — лаконична Диана. — Я захожу в торговый центр и в среднем ценовом диапазоне в массмаркете выбираю то, что мне нравится. Сколько трачу на одежду за раз? Наверное, рублей 300.

Сегодня на мне костюм от Zarina, сумочка из Zara и обувь из магазина «Мегатоп». Откуда очки, я не знаю, их мне тетя подарила.

— А какое в целом значение для вас имеет одежда? Следите ли вы за разборами стилистов в Instagram?

— Я точно ничего не смотрю специально. Я прихожу в Green и, поскольку у меня есть свободных 20—30 минут, захожу в первый попавшийся магазин и выбираю то, что мне нравится.

Юрий и Илья

Около Немиги, 3, мы повстречали двух ярких парней. Илья в этот вечер надел оригинальные оранжевые шорты и оранжевую же рубашку, которую ему присмотрела в секонд-хенде девушка, а Юрий появился в форме баскетбольного клуба «Бостон Селтикс».

— Это моя любимая команда, и летом я так одеваюсь часто. Форма не оригинал, это фейк, но он хорошего качества. А вот бейсболка, как и мой рюкзак с логотипом футбольной команды ПСЖ, оригинальные. Кепку «Бостона» я покупал в Москве, а вот рюкзак — из Франции.

Диана, преподаватель философии

У Александра Дюма есть исторический роман «Две Дианы», а в нашем опросе про одежду их (исключительно случайно) оказалось аж три.

— Одежда имеет для меня большое значение, но не как мода и тренды, а как способ самовыразиться, сделать лучше себе и миру, продемонстрировать что-то в зависимости от ментального состояния, — объясняет девушка. — Вот видите, сегодня я в перьях — у меня легкое настроение и хочется порхать. А когда есть желание скрыться от мира, на мне безумный многослойный оверсайз.

Так что одежда — это отражение моего ментального состояния.

— Где стараетесь покупать одежду?

— То, что сейчас на мне, к примеру брюки, — это индивидуальный пошив. Я очень люблю такое, но из-за того, что на это уходит достаточно много времени, что-то я покупаю. Но опять-таки какие-то определенные бренды не назову, потому что многое приобретаю по настроению: гуляешь, заходишь в магазин, видишь, что вещь твоя, — покупаешь. Очень люблю различные экологичные вещи и апсайклинг. В Минске работает шоурум экологичных брендов «Кашуля», и вот он мне очень симпатичен.

— Давайте пройдемся по вашему сегодняшнему образу.

— Брюки, как я уже говорила, мне пошила швея. Обошлись они, конечно, дорого — в районе 300 рублей. В магазине я бы за такие деньги их не покупала, но на пошив была согласна. Босоножки, условно говоря, купила сто лет назад. Это тотальный ноунейм, как и блузка. Взяла ее, наверное, в стоке за 20—25 рублей. Ну и очки тоже покупала на какой-то барахолке, возможно, даже за границей. А вот сумка брендовая — от Liu Jo, отдала за нее 300—350 рублей. Сережки купила в ТЦ Galileo. Производителя не знаю, но заплатила за них 80 рублей.

Андрей, практически пенсионер

Неподалеку мы встретили Андрея. Он любит поэкспериментировать с одеждой и, как говорит сам, «дать ей вторую жизнь».

— Этому комбинезону из Bershka, наверное, уже лет пять. Еще месяц назад он был в полный рост, но на лето я его взял да обрезал. Шоппер с чертополохом — авторский, майка — оригинальная, с изображением самых популярных бельгийских сортов пива. Ее мне привезли друзья. Бейсболку New Era взял исключительно из-за скрипичного ключа, а очки — из литовского магазина Zara. Они давно потеряли респектабельный вид, но форма у них классная.

Кроссовки Adidas изначально были белыми, но после дождя с ними что-то произошло, они уже не чистились, и появилось два варианта: либо выбросить их, либо сделать с ними что-то более-менее живенькое. В итоге решил их раскрасить.

Сколько трачу на одежду? Да нисколько. Это все апгрейд. Мне 57 лет, и тратиться на вещи, на мой взгляд, уже нет смысла. Я стараюсь давать новую жизнь старым вещам — хобби у меня такое.

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