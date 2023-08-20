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В понедельник в Беларуси будет жара до +31°С

  • 20.08.2023, 13:33
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В понедельник в Беларуси будет жара до +31°С

Синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели.

На понедельник 21 августа в Беларуси вновь объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Завтра днем по южной половине Беларуси максимальная температура воздуха составит +30..+31°С.

В понедельник ожидается переменная облачность.

Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пронозируются кратковременные дожди.

В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман.

Будет дуть ветер западной четверти умеренный, а днем порывистый.

Минимальная температура воздуха ночью составит +14..+20°С.

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