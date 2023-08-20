Невзоров: «Луна» стала очередным «Киев за три дня»1
- 20.08.2023, 13:43
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В новом позоре РФ сконцентрировано много смыслов и символов.
Официально подтвержден крах «лунной программы» России, пишет известный публицист Александр Невзоров:
— «Луна-25» умирала в муках, крутясь и теряя детали.
Где именно она шмякнулась - пока непонятно.
Событие, которое должно было возродить «космичность» России, лишь добавило стране «неандертальской шерсти» и стало доказательством ее отсталости и радикальной рукожопости.
Крах «Луны 25» - событие знаковое и объемное.
Оно окончательно «выставило за дверь современности» страну Путина.
Конечно, России следовало бы «сидеть тихо» и лишний раз не напоминать о себе.
В «лунном позоре» сконцентрировано слишком много смыслов и символов.
Он лишний раз доказал неспособность России трезво оценивать свой катастрофически низкий уровень развития.
«Луна» стала очередным «киевзатридня».
В ближайшие дни из бедных российских мозгов будут тщательно вытравливать всякие воспоминания о попытке «покорения Луны».
«Роскосмос» уже запросил администрацию президента категорически запретить упоминание о своем позоре всем СМИ РФ.
Вот с «вытравливанием» все точно будет в порядке. Оно получится.
100% телезрителей России находятся в «северокорейской кондиции» и полностью утратили адекватность.
Большая часть русских давно стали коллективным «Мурашкой» ( одна из собачек Ивана Петровича, прославилась очень легкой перенастройкой УР).
Работать с такой публикой - одно удовольствие.
Пропаганда наслаждается.
Главное - убрать из поля зрения «Мурашки» всякие раздражители, типа Лунтика и Лунной сонаты.