Реакция Галкина на ракетный удар по Чернигову вызвала истерику у россиян 2 20.08.2023, 13:51

3,608

Артист вспомнил свое выступление в разгромленном РФ Драмтеатре.

Российский юморист с проукраинской позицией Максим Галкин отреагировал на террористический ракетный удар РФ по драмтеатру в Чернигове и смерть 6-летней девочки. Он обвинил в гибели ребенка российское руководство и вспомнил свое выступление в пострадавшем здании.

Галкин также упрекнул подписчиков, попытавшихся раскритиковать его за освещение террора окупантов. Пост появился в его Instagram.

«Лето, август, выходные, город, центр, театр, дети, смерть. Девочка маленькая улыбалась, жила, надеялась, смеялась, несмотря ни на что. Мы не выбираем время детства, ракеты летят и летят, сирены воют, а детство идет. Живет маленький человек на пороге новой большой жизни, а этому маленькому хрупкому человеку взрослые дяди в медальках говорят, мол, не будет у тебя этой большой жизни, у нас другие планы, сегодня твой последний день, сопутствующие потери. Большой наш министр сказал, что это так называется, говорит, не мы придумали. А он в нашей самой большой стране отвечает за все наши дела, которые не касаются нас», – начал юморист.

Он добавил, что не в силах смотреть на фотографии погибшего ребенка, который улыбался в камеру перед смертью. Галкин также по этическим соображениям не опубликовал ее фото, ведь предполагает, что это может сделать больно украинцам, которые знали и любили маленькую Софийку.

«Что за путь такой, на котором такие потери? Куда идем? Дяде министру виднее. А может он тоже не знает, что за путь. Он так себя успокаивает. А вот этот взрослый дядя, нажавший кнопочку, он может посмотреть на улыбку, которой больше нет? Или он не пользуется интернетом? Или пользуется, но никому не говорит, так спокойнее. А еще есть отдельные взрослые тёти с кошечками, любящие мамочки и бабушки с геранью на подоконнике, которые сейчас напишут, что я не вспомнил девочку в Палестине, или проворчат сразу, что я ругаю людей», – упрекнул россиян артист.

По словам звезды, в черниговском драмтеатре когда-то происходило и его выступление. Там Галкин, как и в других культурных центрах, чувствовал душу.

«Хороший театр еще держится после удара. Я в нем когда-то выступал, шутил, люди смеялись. Каждый театр – живая душа. Я так чувствую. Вроде стены, камень, а живая душа. Столько людей по земле ходят, на кнопочки нажимают, а души мёртвые. А у этого театра душа живая и будет жить», – резюмировал пародист.

Конечно, слова Галкина, как всегда, прошли мимо внимания российских «патриотов», которые продолжают поддерживать или игнорировать геноцид украинцев. В комментариях они устроили истерику, продемонстрировав еще раз, что не осуждают убийства на пути к уничтожению Украины. Оправдание у них одно – пропагандистский лживый нарратив об «убийствах Украиной детей на Донбассе».

Напомним, 19 августа РФ нанесла удар по центру Чернигова, предварительно баллистической ракетой «Искандер-М». Прилет пришелся в драмтеатр на Красной площади – главной площади города. В театре как раз проходила выставка производителей дронов «Люті пташки». В связи с трагедией 19-21 августа в Чернигове объявлены дни траура.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».