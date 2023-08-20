«Брюки для школьной формы слегка напомнили дедушкины треники» 4 20.08.2023, 14:06

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Как и почем белорусские родители одевают школьников.

С субботы, 19 августа, в Минске начал работать «Школьный базар» у Дворца спорта. Обещают, что торговые палатки будут разворачиваться по выходным вплоть до третьего сентября.

Правда, базар получился весьма скромным: в распоряжении родителей оказались павильоны от ЦУМа, ГУМа и универмага «Беларусь», плюс по одной палатке от «8 Марта», Alesya, «Полесье» и «Белкнига». В самом же крайнем «ларьке» предлагали съестное.

В основном, выбирать одежду родители приходили с детьми, только последние признаков энтузиазма к покупке школьной формы не проявляли: вешалки, как правило, листали мамы и бабушки.

К ассортименту и ценам на детскую одежду присмотрелись и журналисты tochka.by.

Хочется ярких красок

Легенда гласит: школьную форму выбирают и носят даже старшеклассники. Только у Дворца спорта их сегодня не было: они не подходили к рядам с одеждой, не примерили ни одной пары обуви.

В основном, рядом с родителями мы замечали четвероклассников-восьмиклассников. Из десяти семей, с которыми нам удалось поговорить, никто не присматривал на базаре единый элемент одежды (у всех это жилетка или трикотажный жакет). Заказ на них подают прямиком на предприятия и, как правило, заявки отправляют от учащихся всей школы.

«У нас это синяя жилетка, к которой рекомендуют носить голубую рубашку и темный низ. Ничего светлого, кроме белой блузки на праздники, нельзя», – рассказала Татьяна, собирающая в школу четвероклассницу Полю.

Татьяна к унификации школьной формы относится хорошо, а вот Поля не очень. Девочка признается: хочется разбавить скучные цвета яркими красками.

У мамы же пожелания более рациональные: цены бы пониже. Качеством детской одежды женщина, в целом, довольна.

«Сарафан за Br90, я считаю, это дорого. Это ведь ребенок, он растет, и на год одного точно не хватит», – объяснила Татьяна.

Каждый год она собирают дочку в школу как будто в первый раз: приходится покупать практически все вещи заново.

Так, по словам Татьяны, в позапрошлом году цены на детскую одежду были ниже примерно на Br20 – Br30.

Правда, тогда и дочка была поменьше, а значит производитель мог предложить одну и ту же модель для малышки дешевле, чем для ученика, который по параметрам уже ближе к средней школе.

Кстати, пока семья определяется с выбором, давайте заглянем в ценники некоторой одежды для девочки.

Сарафан, который мы заметили еще в прошлом году, стал чуть дешевле. В 2022-м его продавали за Br108,68, сейчас же – за Br92,95.

Клетчатое платье синего цвета для девочки оценили в Br61,49.

А модель с юбкой-колокольчиком и белым воротничком стоит Br53,83.

Против ограничений в цветах

У Юлии трое детей, двое из них – школьники (10 и 15 лет).

«Вообще на худощавых детей бывает трудно найти размеры. Помню момент, когда сыну покупали брюки в женском отделе, потому что они были зауженными и садились куда лучше мужских», – вспомнила момент из прошлого Юлия.

Ей идея единого стиля школьной формы не очень симпатична: не хочет ограничивать дочь в выборе.

«К тому же, когда нашей школе «Полесье» сшило синие жакеты, свой дочка не смогла носить: сильно кололся. В прошлом году нам разрешили ходить на занятия без него, но как будет в этом, я не знаю. К тому же, жакеты достаточно теплые и носят их дети в школу от силы несколько месяцев», – подчеркнула Юлия.

У нее есть вопросы и по качеству вышеупомянутого жилета: быстро скатывается. Тем не менее к остальному ассортименту школьной формы у Юлии претензий почти нет.

«До недавних пор мы одевались в Европе, была возможность поехать приобрести все на распродажах. Сейчас же нет виз, поэтому одеваемся в пределах страны. В целом, по акции можно купить что-то и не хуже европейского. Но вообще, к сожалению, у нас ассортимент скромнее, и цены выше. А вот качество не уступает», – охарактеризовала вещи Юлия.

Она добавила: многое из того, что покупала детям за границей достается им друг от друга по наследству. Вещи же наших производителей так долго не служат.

«Хотя, например, на год для ребенка-детсадовца нам хватало пяти футболок, с учетом, что стираются вещи очень часто», – заключила наша собеседница.

Кстати, среди рядов с вешалками мы нашли и весьма… необычные варианты школьной формы. Слегка напомнили дедушкины треники.

Состоит такой комплект из сорочки за Br29, жакета за Br48,45 и брюк за Br32,29.

Разные ростовки – это плюс

Большинство родителей сходятся во мнении – сложнее всего детям подобрать брюки. То по росту не подходят, то по талии.

Ольга эту проблему решает за счет подбора нужного роста в одной и той же модели от белорусских производителей.

«Мне это очень нравится: один и тот же размер могут пошить и на детей в 145 см и на детей в 135 см. У зарубежных брендов, которые представлены в Беларуси, такое найдешь не всегда», – отметила Ольга.

Кстати, она для дочери приобрела брюки и юбку от «Калинки». За две вещи заплатила почти Br90, из них Br63 ушло на брюки.

«До этого в ЦУМе купили две рубашки, одна из них стоила Br90, вторая Br30. Соответственно видна и разница по качеству», – подчеркнула Ольга.

Подсчитать, сколько именно она обычно тратит на подготовку детей к школе, собеседница не смогла.

«Собираем не в один день, а постепенно, с начала лета. Но если задуматься, на двоих докупить что-то к учебному году обходится примерно в Br700», – приценилась Ольга.

В школе ее дочери в качестве единого элемента также выбрали синие жилетки. Девочка от них не в восторге: не нравится цвет. Хотя к самой жилетке у ребенка претензий вроде бы нет, но была бы она черной…

«Если честно, я приверженец простого делового стиля. Особенно трудно привести на учебу в строго очерченной форме первоклассника. Маленький еще. Да и детям хочется чего-то поярче, в синем скучновато 9 месяцев в году ходить», – высказала свое мнение Ольга.

Они с дочерью присматривались к вариантам рядом с вешалками блузок, юбок и брюк. Посмотрим, сколько это все стоит.

Так, юбка-шорты обойдется родителям в Br58,52, жакет для девочки – в Br46,75.

Однотонные черные брюки-клеш – в Br66, а клетчатые серые под пояс – в Br73.

Повезу в Лиду обложки из Минска: тут дешевле

Наталья – многодетная мама из Лиды. В их городе у учащихся каждой из школ свой цвет жилеток: серебристый, бордовый, голубой, темно-синий, сероватый, черный и так далее.

«У нас их нужно заказывать в конкретном месте, делают их долго: тянуть могут до октября, если заказать, например, в августе. К тому же, жилетки очень быстро скатываются, да и стоят дорого. Одна штука – Br45», – рассказала Наталья.

Сбор детей в школу наша собеседница еще не завершила: докупить нужно брюки, юбки, туфли… Но уже на троих детей потратила около Br1200.

«В Лиде обычно зарплаты меньше этой суммы. Поэтому на сборы к первому сентября обязательно откладываю в течение года: то по Br50, то по Br100- Br200. Когда как получается. Вот в июле у меня вышла хорошая зарплата, поэтому верю, что соберу всех до конца», – поделилась собеседница.

По словам Натальи, в Лиде цены завышены. Так, она купила обложки для книг в Минске за Br9, в ее же городе такие продают за Br13.

Дневник для него

В павильоне от «Белкниги» нашли ученические дневники. В твердой обложке они стоят Br2,52, в мягкой – Br1,44.

Правда, вне зависимости от материала на дневнике надпись «Дзеннік вучня». Для «вучаніцы» мы вариантов не нашли, зато нам предложили выбрать тот экземпляр, где на обороте нарисована сидящая девочка с собакой, а рядом текст от республиканского центра психологической помощи: «Переживаешь? У тебя проблема? Мы всегда рады с тобой поговорить». Прилагается и номер телефона центра.

Цены на одежду и обувь

Туфли и ботинки, в среднем, предлагают приобрести за Br90 – Br140.

Рюкзаки – от Br50 за самый скромный ранец в красно-синем цвете с очаровательной светоотражающей полоской и до Br140 за внешне весьма сдержанный вариант. Кстати, нас заверили: сейчас практически все модели рюкзаков сделаны с ортопедической спинкой.

Что до мужских рубашек, их цена примерно Br50.

Блузка для девочек может обойтись в Br44 – Br65.

При покупке брюк для парней ориентироваться можно на Br85, а бордовая жилетка может обойтись в Br47.

Спортивная одежда тоже имеется. Так, белая майка для парня может обойтись в Br20,46, темно-зеленые шорты унисекс – в Br29, джемпер – в Br60, брюки – Br47.

Для девушки есть вариант спортивного костюма из джемпера и шорт в сером цвете. Цена – Br27 и Br37 соответственно.

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