СМИ: ВСУ могут открыть новый фронт на Юге, где россияне не готовы к удару 20.08.2023, 14:14

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Украинская армия концентрирует силы для удара.

- СМИ Украинская армия использует схему нанесения ударов по российским позициям на разных участках фронта, растаскивая по частям ограниченные ресурсы оккупантов, сообщает dialog.ua.

ВСУ концентрируют силы для нанесения возможного удара по линии Марфополь - Дорожнянка на Запорожском направлении фронта.

ОСИНТ аналитики отмечают, что именно здесь ВСУ могут нанести еще один удар по российской обороне, которая растянута на 100 км Южного фронта.

Военный эксперт Телеграм-канала Kravchuk отмечает, что согласно предварительной информации здесь ВСУ потихоньку прощупывают оборону российской армии с пониманием того, что основные резервы и наиболее боеспособные силы ВС РФ перебросили в район Работино.

«Не исключено, что в ближайшее время здесь будет фиксироваться активность ВСУ», - отмечает эксперт.

Украинская армия использует схему нанесения ударов по российским позициям на разных участках фронта, растаскивая по частям ограниченные ресурсы оккупантов - под Бахмут, Работино и Старомлиновку.

В результате они не имеют критической массы личного состава и техники для отражения ударов на новых для себя участках передовой.

В результате именно ВСУ выбирают место атаки, куда россияне перебрасывают для обороны свои потрепанные силы.

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