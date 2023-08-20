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Зеленский прибыл в Нидерланды договариваться о поставке F-16 Украине

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  • 20.08.2023, 14:21
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Зеленский прибыл в Нидерланды договариваться о поставке F-16 Украине

Стала известна повестка переговоров с премьер-министром страны Марком Рютте.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды. Политик поднимет вопрос поставок истребителей F-16 Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины.

«Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте», - сообщил президент Украины.

По словам украинского лидера, главный вопрос, который он будет поднимать во время визита в Нидерланды - поставки F-16 для Украины.

В частности, в повестке дня предусмотрены и другие вопросы:

глобальный саммит мира;

Формула мира;

привлечения страны-террориста России к ответственности.

F-16

Долгое время украинские официальные лица и военные просят западных союзников начать поставки современных истребителей F-16, которые необходимы Украине для защиты от постоянных российских обстрелов. В частности благодаря им украинские воины смогут составить конкуренцию российской авиации.

Уже 17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине предоставят американские истребители после завершения обучения пилотов.

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