Лысый и темнокожий: как на самом деле выглядел легендарный человек Отци 2 20.08.2023, 14:25

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Ученые провели подробный генетический анализ.

Ученые провели наиболее подробный генетический анализ и смогли раскрыть историю ледникового человека Отци. Оказалось, что человек на самом деле выглядел несколько иным, чем представляли ранее.

Мумию в возрасте примерно 5300 лет обнаружили в итальянских Альпах. Как на самом деле выглядел легендарный ледниковый человек, рассказало издание Ifl Science.

Кто такой Отци

Тело Отци обнаружили в 1991 году. Немецкие туристы, поднимаясь по горным склонам вдоль австрийско-итальянской границы, внезапно заметили замерзшую мумию. Ученые исследовали останки и получили достаточно четкую картину жизни древнего человека.

8000 лет назад охотники-собиратели в Западной Европе слились с первыми мигрировавшими из Анатолии фермерами. И только 4900 лет назад (после преждевременной смерти Отци), степные скотоводы из Восточной Европы начали миграцию на запад.

Новые исследования

Ученые предполагают, что Отци являлся фермером из Анатолии (территории современной Турции). Последние исследования показали, что цвет его кожи был гораздо более темным, чем считалось ранее. Более того – Отци, вероятно, был лысым (при условии, что стрессы и нагрузки периода медного возраста не обошли его стороной).

«Почти все европейцы, жившие во времена Отци, имели темную кожу, и многие из них были анатолийского происхождения», – отметил Йоханнес Краузе, профессор, автор исследования из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге.

Ранее считалось, что у Отци не было волос, поскольку они (вполне логично) абсолютно деградировали и выпали на протяжении тысячелетий. Однако гены свидетельствуют о том, что у него была сильная склонность к облысению, повышен риск ожирения и диабета 2 типа.

Отци имел слабое сердце, страдал от кишечных паразитов и даже имел татуировки на коже. Смерть Отци была внезапной – неизвестный убийца пронзил его стрелой.

«Отци имеет самый темный оттенок кожи, который был зафиксирован у современных европейцев. Раньше считалось, что кожа мумии потемнела во время хранения во льду. Вероятно, то, что мы видим сейчас, на самом деле является в основном оригинальным цветом кожи», – подчеркнул в заявлении Альберт Зинк, соавтор исследования и руководитель Научно-исследовательского института изучения мумий Eurac в Больцано.

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