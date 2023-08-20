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Россию растерзают: Медведев заговорил о «неактуальной» войне

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  • 20.08.2023, 14:35
  • 12,692
Россию растерзают: Медведев заговорил о «неактуальной» войне

Что произошло с бывшим президентом РФ?

Зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад начнет «умолять РФ заморозить войну и сесть за стол переговоров».

Медведев не исключил, что Кремль не дождется этих «уговоров» раньше, чем через десятилетия, сообщает glavred.info.

«Пройдет некоторое время. Западная власть изменится, ее элиты устанут и будут умолять о переговорах и замораживании конфликта ... Если на это потребуются годы и даже десятилетия – так тому и быть. У нас нет выбора: или мы уничтожим их враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию», - пишет Медведев.

В то же время он цинично заявил, что война в Украине со временем станет «скучной, затратной и неактуальной».

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