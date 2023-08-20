Крепкие дома с печками под дачу: что можно купить до $3 тысяч в хороших местах Беларуси 2 20.08.2023, 14:55

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Каждый из вариантов может стать отличном местом в жару для горожанина.

Деревянный дом, много земли, печное отопление и вода из колодца — под такое описание попадает тысячи деревенских хат. И каждая из них может стать отличной дачей для горожанина.

Realt отобрал хорошие варианты до 3 тысяч долларов.

Морочь, Слуцкое направление, 164 км от МКАД

Это агрогородок со всей необходимой инфраструктурой: 5 продуктовых магазинов, почта, амбулатория, школа, кафе, дом культуры (со спортзалом), отделение Беларусбанка, общественная баня, парикмахерская, парк отдыха, дом-музей ремесленника. Ежедневно ходят маршрутки до Минска.

Дом деревянный, год постройки — 1974. Ремонт не требуется, печное отопление исправно. Общая площадь — 47,3 кв. м.

Участок 12,5 сотки. На нем есть все необходимые постройки — деревянный сарай, кирпичный погреб, навес для дров, уборная, колодец. Стоимость - 2 500 долларов.

Молчанки, Мядельское направление, 140 км от МКАД

Место подойдет для тех, кто любит побыть в тишине и одиночестве. Деревня совсем небольшая — всего пара жилых домов. Рядом протекает речка Мяделка, в 3 километрах — озеро Мядель, в 15-ти — Нарочь.

Здесь можно купить небольшой деревянный домик с печным отоплением. Выглядит он вполне пригодным для жизни. Электричество подведено.

На участке 20 соток растут большие сосны, имеются сараи. Этот вариант оценили в 3 000 долларов.

Осовец, Мядельское направление, 75 км от МКАД

Деревня расположена среди большого лесного массива, места грибные и живописные.

Участок 25 соток, огорожен новым забором. Стоимость - 3 000 долларов.

Жилихово, Слуцкое направление, 135 км от МКАД

Этот вариант можно рассмотреть тем, кому важна инфраструктура — магазины, школа, почта. Дом находится в центре деревни — будет всегда под присмотром соседей.

Хата на 54 квадрата, с фасадом из свежевыкрашенной вагонки. Отопление печное, электричество подведено, вода из колодца.

Участок небольшой — 8 соток. На нем хозпостройки и сад. За все просят 2 700 долларов.

Рымаши, Брестское направление, 100 км от МКАД

О таком мечтают горожане с «крестьянской жилкой» — за небольшие деньги купить целое хозяйство и огромный участок земли. И место хорошее: час езды на машине от Минска, ходят маршрутки, приезжает автолавка.

Дом деревянный, на 70 квадратов, в нормальном состоянии. В нем три комнаты, печка и стояк.

Соседи только с одной стороны, со второй — никто не живет. Размер участка — 34 сотки. На нем растет большой яблоневый сад, разбит огород. Имеются гараж, сарай, погреб, летний домик и постройка под летнюю баню. За все это просят 2 500 долларов.

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