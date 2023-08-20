Ливень размыл дорогу под Сморгонью
- 20.08.2023, 15:20
- 2,312
В огромную яму провалилась машина.
Под Сморгонью ливень размыл несколько метров дороги. Инцидент произошел между деревнями Лылойти и Завидиненты недалеко от озера Свирь, сообщает newgrodno.by.
Раньше под дорогой проходила ливневая труба. Но дождь был настолько сильным, что вода подмыла землю вокруг нее, и асфальт провалился. Теперь там просто нет дороги.
Ночью в ловушку попал автомобиль. Водитель явно не ожидал, что дорога перед ним исчезнет, и не успел затормозить.
В аварии никто не пострадал.