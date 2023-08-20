Ливень размыл дорогу под Сморгонью 20.08.2023, 15:20

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В огромную яму провалилась машина.

Под Сморгонью ливень размыл несколько метров дороги. Инцидент произошел между деревнями Лылойти и Завидиненты недалеко от озера Свирь, сообщает newgrodno.by.

Раньше под дорогой проходила ливневая труба. Но дождь был настолько сильным, что вода подмыла землю вокруг нее, и асфальт провалился. Теперь там просто нет дороги.

Ночью в ловушку попал автомобиль. Водитель явно не ожидал, что дорога перед ним исчезнет, и не успел затормозить.

В аварии никто не пострадал.