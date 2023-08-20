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В разных городах мира проходят акции под лозунгом «Путин — убийца»

  • 20.08.2023, 15:23
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В разных городах мира проходят акции под лозунгом «Путин — убийца»

Она приурочена к третьей годовщине отравления Навального.

20 августа сторонники Алексея Навального по всему миру вышли на акцию протеста под названием «Путин — убийца». Она приурочена к третьей годовщине отравления политика, сообщает «Медуза».

«Путин развязал страшную и самую бессмысленную в XXI веке войну с соседней страной, на которой каждый день гибнут сотни и тысячи человек. Путин — убийца. Давайте скажем об этом настолько громко, насколько возможно», — говорилось в анонсе акции.

Команда Навального, а также независимые российские СМИ опубликовали фотографии и видео с митингов, которые прошли в том числе Грузии, Эстонии, Новой Зеландии, Австралии и Франции. В Махачкале прошел одиночный пикет против войны и репрессий, а также в поддержку Навального.

«ОВД-Инфо» сообщает, что в Москве задержали двух протестующих с плакатами «Свободу политическим заключенным». Они стояли в пикетах на Арбате и Красной площади. Неясно, связаны ли эти пикеты с митингами сторонников Алексея Навального.

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