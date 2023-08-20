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«Музыка играет так громко, что у меня дома трясутся стены»

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  • 20.08.2023, 15:27
  • 2,094
«Музыка играет так громко, что у меня дома трясутся стены»

Каково это, жить по соседству с агроусадьбой?

Мы уже давно привыкли к тому, что многоэтажки — это вечный источник проблем с соседями. Признавайтесь, вы точно сталкивались с такими персонажами, как «Фанатичный строитель», «Слабослышащий меломан», «Сумасшедшая бабка», — кажется, этот квест должен пройти каждый уважающий себя житель планеты. Правда, некоторые пытаются перехитрить систему и используют чит-код: покупают частный дом в надежде, что участка в 15+ соток и толстых стен хватит, чтобы обезопасить свои ушки, а значит, и нервишки.

Но сегодняшние героини Onliner из деревни Принта в Вилейском районе оказались не такими удачливыми: они уже больше года не могут договориться с владельцами агроусадьбы по соседству, из-за которых утратили всякий покой.

«У нас с соседями — война»

— Я купила дом в 2014 году. Благоустроила его, чтобы можно было приезжать круглый год: и зимой, и летом, — вспоминает Оксана. — Сама я из Минска, но в деревне бываю довольно часто. Думала, когда-нибудь мои дети и внуки построят здесь собственный коттедж — место тут красивое, прямо на берегу реки.

Но теперь эти планы под угрозой: женщина размышляет над тем, чтобы избавиться от загородной недвижимости. На такой отчаянный шаг она готова пойти из-за шумных соседей, которые, по ее словам, уже год не дают ей покоя.

— Раньше рядом со мной жила семья, но после развода супруг решил продать свой участок с двумя деревянными срубами. Два года не было желающих, а потом вдруг нашлись — ими оказалась пара, мужчина и женщина. Прошлой весной они перебрались в Принту и практически сразу открыли тут агроусадьбу. Тогда с этим не было проблем: пишешь заявление в райисполком — и вот у тебя уже есть разрешение на руках.

Оксана уверяет, что практически сразу на территории появились гости. А вместе с ними — громкая музыка, песни под гитару, крики (иногда не очень цензурные). И все это, естественно, не только днем, но и ночью, вплоть до 3—4 утра.

— Я молчала до ноября, думала: «Они молодые, только заселились, хотят познакомить всех друзей с местностью, пусть повеселятся». Но в какой-то момент мое терпение лопнуло. За забором снова было шумно, и я вежливо попросила соседку успокоить своих посетителей, потому что уже две недели не могу нормально отдохнуть. А иначе — позвоню в 102. В ответ я услышала: «Ты кто такая? Почему мне угрожаешь?» Прийти к консенсусу не удалось, и после 23:00 я вызвала милицию. Правда, приехала она спустя пару часов, когда уже стало тихо.

Собеседница утверждает, что такое происходит регулярно: как только прибывают люди в форме, тусовка мгновенно сворачивается. Как итог — факт правонарушения не зафиксирован, а значит, привлечь соседей к ответственности невозможно. Подобных ответов от Вилейского РОВД у Оксаны накопилось много, да и проверки со стороны Вилейского райисполкома и даже Минского облисполкома ее не удовлетворили. По мнению чиновников, владельцы усадьбы закон соблюдают, но если вдруг перестанут, им откажут в перерегистрации — короче говоря, ситуация под контролем.

Минчанку такая реакция не устроила, ведь она по-прежнему страдает от чужих вечеринок и 2—3 раза в неделю обращается в милицию.

— Иногда музыка играет так громко, что у меня дома трясутся стены. Кроме того, нетрезвые гости могут купаться ночью в речке, а бывает, оживленно выясняют отношения. Однажды женщина в истерике кричала кому-то: «Остановись! Положи нож!» Ну как на такое спокойно реагировать? Все это больше похоже на притон, чем на базу отдыха!

По словам Оксаны, с соседями у нее началась самая настоящая война: они тоже жалуются на нее в компетентные органы.

— То им газом воняет, то кажется, что я продаю наркотики, представляете? Ко мне выезжал наряд, я предлагала им отсмотреть записи с камер видеонаблюдения (у меня их четыре, все смотрят во двор) или отвезти на освидетельствование — мне бояться нечего! К счастью, обошлось без обыска и других крайностей — отделалась лишь беседой.

В противостоянии с парой бизнесменов участвует еще одна местная жительница — Людмила. Она в Принте с 2014 года.

— Я искренне обрадовалась появлению в деревне новых людей. Тут не так много тех, кто живет круглый год, в основном все приезжают на лето. А иметь под рукой адекватных ребят, к которым можно обратиться за помощью, всегда хотелось. Но радовалась я ровно до того момента, пока сосед в 5 утра не подрался с моим мужем… После этого отношения стали натянутыми, — жалуется женщина.

Ситуация накалилась, когда соседи начали сдавать дом в аренду шумным компаниям.

— Я и владельцев, и отдыхающих просила вести себя потише — бесполезно. Как с этими людьми бороться, я не знаю. С прошлого года — ни дня спокойствия. Раньше это было такое умиротворенное место, люди часто рыбачили на реке. Теперь здесь летучие мыши носятся, потому что их пугает громкая музыка. А недавно соседи решили организовывать сплавы на байдарках, из-за чего весь берег утопает в мусоре (фотографий, которые подтверждали бы данный факт, мы так и не получили. — Прим. Onlíner).

Милиция приезжает и извиняется за беспокойство

Прежде чем узнать мнение второй стороны, расскажем, что же это за база отдыха. Она включает в себя деревянный домик в деревенском стиле и баню. Снять помещение можно за 120—220 рублей в сутки — цена зависит от количества гостей (максимум — 6). Арендовать баню на 3—4 часа предлагают за 100 рублей. Также здесь организовывают сплавы на байдарках по реке Нарочанка. Расстояние — от 5 до 20 км. Длина пути влияет и на стоимость (от 60 до 120 рублей).

Как рассказали Onlíner владельцы, недвижимость в Принте они приобрели года полтора назад. Почти сразу организовали бизнес.

— Мы неконфликтные люди, и с большинством соседей у нас нет проблем. Есть всего два человека, с которыми мы не можем договориться. Они пытаются настроить против нас других, но их никто не слушает.

— Так а что насчет шумных посиделок?

— К нам в основном приезжают спокойные люди, да и дом не рассчитан на массовые мероприятия. Да, иногда по вечерам бывает музыка, могут поиграть на гитаре, попеть — все-таки клиенты хотят отдохнуть. Но если такое происходит поздно вечером, мы стараемся это пресекать. Кроме того, всегда предупреждаем, что после 22:00 шуметь запрещено: в договоре прописано, что вся ответственность в таких случаях лежит на гостях.

— Как часто к вам наведывается милиция?

— Примерно раз в две недели. Приезжают, видят, что у нас все тихо, извиняются, что побеспокоили, и уезжают. Ни одного доказанного факта, что у нас тут какая-то жесткая движуха творится, нет. Усадьбу и райисполком проверял, все обследовали и никаких нарушений не нашли.

— Конфликт с соседями как-то влияет на ваш бизнес?

— Да никак не влияет. Только посетители иногда удивляются, когда на участок заходят милиционеры. Со смехом спрашивают: «Что мы такого сделали?»

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