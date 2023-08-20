Работница колхоза показала, сколько аистов было на поле во время уборочной 2 20.08.2023, 15:40

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Видеофакт.

Сотрудница хозяйства «Крошин» из Барановичского района работала на комбайне в поле, когда увидела рядом очень много аистов. Она сняла птиц на видео и разместила его в интернете, пишет «Виртуальный Брест».

Помощник комбайнера Мария Цуп принимает участие в уборочной компании. Когда экипаж работал в поле, женщина увидела огромное количество аистов, которые ходили рядом.

— Я разместила это видео у себя в инстаграм и в шутку подписала, что это «помощники» начальника участка инспектируют потери, — рассказала Мария Цуп. — А если серьезно, то никогда в жизни такого количества аистов я не видела! И это не только возле нашего комбайна, а возле каждого! А когда они поднялись в небо и кружили клубком — эффект был просто вау!

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