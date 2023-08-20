В Лиде четырехлетнего ребенка придавило трубой

В Лиде четырехлетнего ребенка придавило трубой3
- 20.08.2023, 16:13
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Мальчик погиб.
В Лиде погиб четырехлетний ребенок: его придавило трубой, сообщает близкий к силовым структурам телеграм-канал.
На выходные семья приехала в Лиду — погостить у бабушки. Четырехлетний малыш пошел гулять с соседскими детьми. Ребята отправились на возвышенность, где лежали незакрепленные тепловые трубы, одна из них находилась отдельно.
Дети постарше взобрались на ту, что лежала отдельно, а четырехлетний мальчик был около других труб. В какой-то момент раскачанная детьми труба покатилась на малыша и зажала его.
Дети позвали на помощь взрослых, и те вызвали скорую. К сожалению, спасти мальчика не удалось, он умер по пути в больницу.
Следователи возбудили уголовное дело за служебную халатность.