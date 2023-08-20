В Германии предложили ежегодно выделять Украине помощь на 5 млрд евро
- 20.08.2023, 16:23
ФРГ является одним из лидеров среди стран, оказывающих украинским войскам помощь.
В Германии предложили ежегодно выделять Украине помощь в размере 5 млрд евро.
Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.
Линднер предварительно рассчитывает на финансовую помощь Украине в размере пяти миллиардов евро в год.
Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих украинским войскам помощь.