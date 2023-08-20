В Германии предложили ежегодно выделять Украине помощь на 5 млрд евро 20.08.2023, 16:23

ФРГ является одним из лидеров среди стран, оказывающих украинским войскам помощь.

В Германии предложили ежегодно выделять Украине помощь в размере 5 млрд евро.

Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Линднер предварительно рассчитывает на финансовую помощь Украине в размере пяти миллиардов евро в год.

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих украинским войскам помощь.

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