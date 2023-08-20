закрыть
20 августа 2023, воскресенье, 17:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Германии предложили ежегодно выделять Украине помощь на 5 млрд евро

  • 20.08.2023, 16:23
В Германии предложили ежегодно выделять Украине помощь на 5 млрд евро

ФРГ является одним из лидеров среди стран, оказывающих украинским войскам помощь.

В Германии предложили ежегодно выделять Украине помощь в размере 5 млрд евро.

Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Линднер предварительно рассчитывает на финансовую помощь Украине в размере пяти миллиардов евро в год.

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих украинским войскам помощь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк