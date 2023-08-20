«Стоп Путлер»: болельщик с антивоенными призывами выбежал на поле в финале женского ЧМ по футболу 20.08.2023, 16:30

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Фотофакт.

Неизвестный мужчина забегом на поле решающего матча чемпионата мира 2023 года между сборными Испании и Англии проявил солидарность с Украиной, защищающей собственный суверенитет в войне с Россией.

Об этом сообщает Relevo.

The pitch invader who came on the pitch during the World Cup final between England and Spain wore a shirt in support of Ukraine and against Russia President Vladimir Putin, calling him "Putler." #ESPENG pic.twitter.com/gKaRaa48Iy — DW Sports (@dw_sports) August 20, 2023

Болельщик прервал поединок в первом тайме. На 26-й минуте он стал виновником инцидента с выбеганием на поле.

Фанат в медицинской маске проскользнул мимо охраны и оказался на газоне арены в Сиднее. Мужчина надел футболку с двумя надписями – «Остановить Путлера» и «Освободить Украину». Болельщик с политической позицией пытался подбежать к лидеру англичанок Хэмп, но оперативно был задержан стюардами.

Путлер – составленный из фамилий президента РФ Путина и немецкого диктатора Гитлера неологизм. Российская оппозиция и украинская пресса начали использовать слово еще до полномасштабного российского вторжения в Украину. Постепенно термин стал популярен и на Западе.

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