В сети опубликовали кадры возгорания российского Ту-22М3

В сети опубликовали кадры возгорания российского Ту-22М37
- 20.08.2023, 16:43
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Пожар произошел на аэродроме Сольцы.
В воскресенье, 20 августа, в сети были обнародованы фотографии, на которых видно возгорание стратегического бомбардировщика Ту-22М3, которое вероятно произошло на военном аэродроме Сольцы Новгородской области РФ.
Об этом сообщает российский телеграм-канал «Сирена».
Соответствующие фотографии в СМИ прислал один из читателей канала. На нем видно, как стратегический бомбардировщик Ту-22М3 охвачен огнем.
Медиа пишет, что не может установить место съемки пожара, однако именно такие самолеты российских воздушно-космических сил (ВКС) РФ размещены на военном аэродроме Сольцы Новгородской области.
В субботу, 19 августа, вспыхнул пожар на военном аэродроме Сольцы в Новгородской области, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3.
В Минобороны РФ заявили, что около 10 утра на аэродром была осуществлена атака неизвестных БПЛА, которые пытались сбить из стрелкового оружия.
В результате атаки на территории аэродрома «возникло возгорание на стоянке самолетов», но уверяют, что пожар оперативно ликвидировали. При этом минобороны страны-агрессора сообщает, что повреждения получил один самолет.