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В Беларуси появилось в продаже мороженое со вкусом перца чили

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  • 20.08.2023, 16:56
В Беларуси появилось в продаже мороженое со вкусом перца чили

Новинку выпустили на предприятии в Кобрине.

В Беларуси в продаже появилось мороженое со вкусом перца чили, молотым перцем и вишней. Новинку выпустили на предприятии «Кобринские сыры».

В сообщении говорится, что мороженое «Любимый Брест» - это шоколадный пломбир на натуральных сливках в вафельном стаканчике. В качестве начинки используется вишня, перец чили, а также молотый перец. В пресс-службе предприятия заметили, что в мороженом присутствует приятная кислинка вишни, которая сочетается с остринкой перца чили и насыщенным и пряным ароматом молотого перца.

Сообщается, что мороженое производят из свежих натуральных сливок по классической технологии. Кроме того, рецептура содержит все натуральные компоненты, в числе которых натуральное вишневое пюре.

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