В Беларуси появилось в продаже мороженое со вкусом перца чили

В Беларуси появилось в продаже мороженое со вкусом перца чили3
- 20.08.2023, 16:56
Новинку выпустили на предприятии в Кобрине.
В Беларуси в продаже появилось мороженое со вкусом перца чили, молотым перцем и вишней. Новинку выпустили на предприятии «Кобринские сыры».
В сообщении говорится, что мороженое «Любимый Брест» - это шоколадный пломбир на натуральных сливках в вафельном стаканчике. В качестве начинки используется вишня, перец чили, а также молотый перец. В пресс-службе предприятия заметили, что в мороженом присутствует приятная кислинка вишни, которая сочетается с остринкой перца чили и насыщенным и пряным ароматом молотого перца.
Сообщается, что мороженое производят из свежих натуральных сливок по классической технологии. Кроме того, рецептура содержит все натуральные компоненты, в числе которых натуральное вишневое пюре.