Ученые раскрыли, какой продукт делает людей счастливее 4 20.08.2023, 17:12

3,398

Чаще всего этот продукт употребляют на завтрак.

Употребление в пищу куриных яиц делает людей более счастливыми и менее раздражительными, так как в них содержится вещество — триптофан. Об этом заявили иранские ученые.

Специалисты пояснили, что триптофан, который в изобилии находится в куриных яйцах, помогает организму производить серотонин, связанный с чувством счастья.

Триптофан влияет на уровень этого химического вещества в плазме и, следовательно, на уровень серотонина в мозге, что снижает агрессивное поведение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».