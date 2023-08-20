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Ученые раскрыли, какой продукт делает людей счастливее

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  • 20.08.2023, 17:12
  • 3,398
Ученые раскрыли, какой продукт делает людей счастливее

Чаще всего этот продукт употребляют на завтрак.

Употребление в пищу куриных яиц делает людей более счастливыми и менее раздражительными, так как в них содержится вещество — триптофан. Об этом заявили иранские ученые.

Специалисты пояснили, что триптофан, который в изобилии находится в куриных яйцах, помогает организму производить серотонин, связанный с чувством счастья.

Триптофан влияет на уровень этого химического вещества в плазме и, следовательно, на уровень серотонина в мозге, что снижает агрессивное поведение.

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