Ученые раскрыли, какой продукт делает людей счастливее

Ученые раскрыли, какой продукт делает людей счастливее4
- 20.08.2023, 17:12
- 3,398
Чаще всего этот продукт употребляют на завтрак.
Употребление в пищу куриных яиц делает людей более счастливыми и менее раздражительными, так как в них содержится вещество — триптофан. Об этом заявили иранские ученые.
Специалисты пояснили, что триптофан, который в изобилии находится в куриных яйцах, помогает организму производить серотонин, связанный с чувством счастья.
Триптофан влияет на уровень этого химического вещества в плазме и, следовательно, на уровень серотонина в мозге, что снижает агрессивное поведение.