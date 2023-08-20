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Самолеты F-16 Украине передадут Дания и Нидерланды

  • 20.08.2023, 17:21
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Самолеты F-16 Украине передадут Дания и Нидерланды

Об этом сообщил премьер Нидерландов.

Истребители F-16 Украине передадут Нидерданды и Дания. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 20 августа, трансляция велась на YouTube-канале Офиса президента.

Он напомнил, что в мае Нидерланды объявили, что будут обучать украинских пилотов на F-16.

«Но все понимают, что невозможно проводить обучение, если нет самолетов. Другими словами, для обучения на самолетах требуется доставка самолетов. И сегодня мы можем объявить, что Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине и Украинским воздушным силам, когда будут выполнены условия для такой передачи», – заявил он.

Сегодня после переговоров с Рютте Зеленский заявил о «прорывной договоренности» по поводу поставок F-16 Украине.

«Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало», – написал президент.

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