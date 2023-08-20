Сколько стоят сеты с бургерами и хот-догами в популярных заведениях Минска 20.08.2023, 17:37

От 10 до 25 рублей.

Citydog.io сходил в три самых популярных фуд-корта Минска — «Песочница», «Лучшая улица» и «Лідбір Двор» — и сравнил, сколько там стоят сеты с бургерами и хот-догами. Журналисты постарались обойти все закоулки, чтобы ничего не упустить. Вот что из этого получилось.

«Песочница»: сеты в трех точках

Как и прежде, начинаем наш обзор с этого места. И вот мы нашли сразу три точки, где можно попробовать сеты. Самый дешевый будет стоить 11,90 рубля, самый дорогой — 18 руб. Но давайте подробнее.

«Шалёны кныр»

«Сумасшедший сет» размера L — это колбаса с огня, картофель фри, капуста, кетчуп и горчица. Стоит 12 рублей (300 г). А еще есть «Crazy Set» в размере XL: все то же самое, но с двумя сосисками. Его цена — 18 рублей за 400 г.

Burger Bro

Сет 1: бургер (с куриной котлетой), картофель фри и кетчуп — 14 рублей за 450 г (если у вас есть карта Альфа-банка, сет будет стоить 12 рублей).

Сет 2: бургер (котлета из говядины), картофель фри и кетчуп — 14 рублей за 400 г (или 12 рублей с картой Альфа-Банка).

Сет 3: бургер (с говяжьей котлетой) и напиток на выбор (0,5 л) — 11,90 рубля за 270 г.

Salty Dog

Сет с «Гавайским» хот-догом (ананас, хрустящий красный лук, острый халапеньо, соусы сальса и барбекю) и классический хот-дог (маринованные огурцы, карамелизированный лук, кетчуп и горчица) — 14 рублей за 425 г (или 12 рублей с картой).

Сет «Аризонский» хот-дог и напиток на выбор (0,5 л) — 11,90 рубля за 190 г.

«Лучшая улица»: что можно поесть возле парка Чалюскинцев

В этом заведении более популярны сеты для хот-догов. Есть много интересных вариантов, давайте смотреть.

Bulba Frites

Картофель по-бельгийски + классический хот-дог (колбаса из индейки, кетчуп и горчица) — 19 рублей за 390 г.

Картофель по-бельгийски + хот-дог по-мексикански (колбаса из индейки, маринад, халапеньо, соус сальса) — 21 рубль за 410 г.

Бельгийский картофель + американский хот-дог (колбаса из индейки, рассол, тертый сыр, кетчуп и горчица) — 22 рубля за 420 г.

Картофель по-бельгийски + хот-дог по-датски (колбаса из индейки, соленые огурцы, луковая посыпка, кетчуп и горчица) — 22 рубля за 430 г.

Картофель по-бельгийски + горячая курица (кусочки шашлыка из курицы, соленые огурцы, луковая посыпка, соус сальса) — 21 рубль за 430 г.

Картофель по-бельгийски + хот-дог по-техасски (шашлык, огурцы, луковая посыпка, соус барбекю) — 22 рубля за 430 г.

«Шалёны кныр»

«Сумасшедший сет» в размере L (жареная колбаса, картофель фри, капуста, кетчуп и горчица) — 12 рублей (300 г) и «Сумасшедший сет» размера XL (с двумя колбасками) — 18 рублей за 400 г.

Но если вы любите гамбургеры, вот вам комбо: Crazy Burger (с мраморной говядиной) и картофель фри. Стоит 25 рублей за 550 г.

«Лідбір Двор»: комбо хот-дог + прохладительные напитки

Здесь выбор сетов не такой большой, как на предыдущих площадках, но в одном месте мы нашли именно то, что искали: в пункте «На віна!» сет с хот-догом и «Лідскім» стоит 10 рублей, а сет с хот-догом и красной сангрией — 15 рублей.

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