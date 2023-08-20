Bloomberg: В ФСБ предложили Путину уволить Герасимова и Шойгу 6 20.08.2023, 17:50

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Также «ястребы» предлагают объявить военное положение и полномасштабную мобилизацию.

Ряд представителей российских спецслужб выступают за то, чтобы отправить в отставку начальника Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергей Шойгу, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По словам собеседников агентства, некоторые сторонники жесткой линии в ФСБ поддержали требования главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который настаивал на смене военного руководства страны.

По словам источников Bloomberg, ястребы предлагают начать воевать в Украине более агрессивно: объявить военное положение и полномасштабную мобилизацию.

Впрочем, на данный момент признаков того, что Кремль собирается снять Шойгу и Герасимова с их постов, пока нет, констатирует Bloomberg, Вместо этого власти наказывают, кто критикует военное руководство страны. Так, после мятежа ЧВК «Вагнер» был допрошен и пропал из публичного поля близкий Пригожину генерал-полковник Сергей Суровикин.

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