Итальянцы сбежали из ресторана в Албании, не заплатив: вмешалась премьер Италии 3 20.08.2023, 17:57

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Что было дальше.

В Албании четверо итальянских туристов убежали из ресторана, не заплатив за ужин. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приказала послу страны «пойти и заплатить за этих идиотов». Об этом сообщает BBC.

По словам владельца заведения, туристы поблагодарили за вкусный ужин, однако «решили просто убежать».

Мелони узнала об этой истории, находясь в это время в Албании. Она поручила итальянскому посольству возместить заведению сумму за ужин – 80 евро.

Премьер сказала послу Италии «пойти и заплатить за этих идиотов». Посольство Италии в Албании подтвердило в заявлении, что заплатило заведению 80 евро от имени своих граждан.

«Итальянцы уважают правила и выплачивают свои долги, и мы надеемся, что подобные эпизоды больше не повторятся», – говорится в сообщении дипмиссии.

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