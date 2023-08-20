Политзаключенного Анджея Почобута наградили польской медалью в честь героя Сопротивления 20.08.2023, 18:12

Медаль Миссии Яна Карского и сертификат планируют передать семье журналиста.

Политзаключенного журналиста Анджея Почобута, приговоренного к восьми годам лишения свободы в Беларуси, наградили польской медалью Миссии Яна Карского, сообщает «Белсат».

Таким образом Общество Яна Карского выражает солидарность с политзаключенным журналистом. На принятие решения о награждении повлияло давление, которое на Пачобута оказывают в новополоцкой колонии. Медаль Миссии Яна Карского и сертификат планируют передать семье Анджея Почобута.

Медаль учреждена в честь выдающегося польского деятеля, участника движения Сопротивления Яна Карского. Во время Второй мировой войны он задокументировал массовое истребление еврейского населения нацистами на оккупированной территории. За свою деятельность, направленную на раскрытие правды о Холокосте, он был удостоен звания Праведника мира.

Напомним, Анджея Почобута задержали 25 марта 2021 года в Гродно после обыска в его доме. В феврале 2023 года журналиста приговорили к восьми годам лишения свободы.

17 августа стало известно, что администрация колонии направила его на полгода в помещение камерного типа, несмотря на состояние здоровья.

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