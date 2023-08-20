Как правильно выбрать рюкзак для школьника 1 20.08.2023, 18:23

Госстандарт пояснил.

В Госстандарте пояснили, как правильно выбрать рюкзак для школьника в Беларуси. Нюансы озвучила заведующая сектором отдела инспекции Госстандарта по Минской области и Минску Наталья Михаловская.

По ее словам, сначала необходимо посмотреть маркировку. На ней должен быть знак EAC. Специалист заметила, что должно быть написано для кого рюкзак предназначен: школьников младших, средних или старших классов. Также на рюкзаке должны быть светоотражающие элементы.

Михаловская обратила внимание на то, что для младшей школы вес рюкзаков должен быть до 700 граммов, для учеников средних и старших классов – не более 1 килограмма.

- Очень важно, чтобы в рюкзаках была формоустойчивая ортопедическая спинка. Потому что это помогает правильно распределить нагрузку, - уточнила специалист.

По ее словам, плечевой ремень должен быть длиной не менее 600-700 миллиметров, ширина плечевых ремней в верхней части должна быть не менее 30-40 миллиметров. Кроме того, сам рюкзак должен быть изготовлен из хороших, прочных, а также гладких тканей, так как его придется мыть. Длина рюкзака должна составлять не менее 36 сантиметров, а ширина – от 6 до 10 сантиметров.

- Чтобы не было посторонних запахов, откройте, понюхайте. Посмотрите, все ли хорошо сшиты внутри карманы. Хорошо ли работает фурнитура. Чтобы не было различных дефектов тканей и дефектов фурнитуры.

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