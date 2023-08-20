Зеленский сел за штурвал истребителя F-16 15 20.08.2023, 18:26

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Видеофакт.

Во время поездки в Нидерланды, где было объявлено, что в будущем Украина получит как минимум 42 истребителя F-16, президент Владимир Зеленский побывал в кабине летчика. Видео показал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Украина получит истребители после завершения обучения пилотов и подготовки инфраструктуры.

На пресс-конференции премьер Нидерландов Марк Рютте, отвечая на вопрос о количестве самолетов, которые получит Украина, отметил, что на сегодняшний день у Нидерландов есть 42 истребителя, однако предоставленной авиации может быть больше.

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